С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прохладный осенний вторник. Утром 13°C, Днём 17°C, Вечером 12°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Дважды в году по данным сети интернет отмечается День осведомлённости о стрессе (Stress Awareness Day). Ряд источников указывает дату 16 апреля, другие – каждую первую среду ноября. Осенняя дата празднования связана с деятельностью Международной ассоциации управления стрессом (International Stress Management Association, ISMA) – британской благотворительной организации, созданной в 1973 году. Уже на тот момент абсолютно очевидным стало негативное влияние стресса не только на личную жизнь человека, но и на его производительность.

В ноябре 2001 года Генеральная Ассамблея ООН объявила (резолюция 56/4), что ежегодно 6 ноября отмечается Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов (International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict).

6 ноября по инициативе ряда зоозащитных организаций был учреждён неофициальный праздник, а точнее — день памяти. Он получил название Международный день памяти животных, погибших от рук человека.

Святая икона Богородицы «Всех скорбящих Радость» стала известна с 1688 года, когда от нее, в царствование царей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, совершилось чудесное исцеление родной сестры патриарха Иова, Евфимии, жившей в Москве на Ордынке и страдавшей долгое время неизлечимой болезнью. На Руси с этого дня начинались зимние девичьи посиделки. Как правило, девушки занимались рукоделием, а одновременно пели или беседовали. Происходило все это при свете лучины, оттого и сам день нередко называли Светцем. «Русский светец — отрада девиц», — говорили в народе.

В Лондоне на совместном заседании Британского Королевского общества и Королевского астрономического общества 6 ноября 1919 года объявили о триумфальном подтверждении Общей теории относительности Эйнштейна. Оно было представлено английским астрономом Артуром Эддингтоном (1882–1944).

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся началом осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат уже просыпающейся осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым сентябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

