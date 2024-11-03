От правительство Канады требуют прекратить импорт исчезающего вида обезьян

Депутаты от партии «Новые демократы» (NDP) требуют от правительства Канады прекратить импорт длиннохвостых макак, используемых в медицинских исследованиях.

Журналисты The Canadian Press получили доступ к письму парламентариев, в котором они призывают власти «срочно обратить внимание» на данную проблему.

В письме подчеркивается, что «незаконный ввоз угрозы исчезновения макак» выявил значительные недостатки в соблюдении Канадой экологических и транспортных норм.

Ранее с аналогичным призывом к властям выступили представители Альянса животных Канады.

Отмечается, что ранее этих животных использовали для тестирования косметических изделий, что в 2023 году было запрещено. Однако использование макак для испытаний медикаментов по-прежнему разрешено.

Федеральное правительство утверждает, что импорт макак не нарушает законов. В 2023 году из Камбоджи было завезено 4789 приматов, причем длиннохвостые макаки остаются единственным видом, ввезенным с этой целью.

Объем импорта увеличился на 500%, достигнув стоимости C$84,4 млн. Одной из причин роста стали ограничения на ввоз этих животных в США со стороны компании Charles River Laboratories.

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