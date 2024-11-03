Одна из оппозиционных сил Канады не поддержит попытку отстранить Трюдо от власти

Лидер Новой демократической партии Джагмит Сингх подтвер¬дил, что его партия «не станет участвовать в играх» Консервативной партии Канады и Квебекского блока.

30 октября он заявил журналистам, что не будет поддерживать попытки других оппозиционных сил, в частности Консервативной партии и Квебекского блока, по отстранению либерального правительства Джастина Трюдо от власти.

29 октября лидер Квебекского блока Ив-Франсуа Бланше объявил, что его партия начала переговоры с другими оппозиционными группами с целью проведения голосования по вопросу о недоверии правительству Трюдо.

В конце сентября и начале октября консерваторы дважды инициировали в парламенте голосование по вотуму недоверия Трюдо, но ни одна из других оппозиционных партий не поддержала эти предложения.

Сегодняшнее распределение мест в парламенте показывает, что либералы могут столкнуться с трудностями только в случае, если все оппозиционные группы объединятся в поддержке инициатив консерваторов.

Следующие выборы в канадский парламент запланированы на октябрь 2025 года.

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