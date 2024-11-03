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Новости Одна из оппозиционных сил Канады не поддержит попытку отстранить Трюдо от власти
THE CANADIAN PRESS

Одна из оппозиционных сил Канады не поддержит попытку отстранить Трюдо от власти

Степан Артемьевский Ноя 3, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Одна из оппозиционных сил Канады не поддержит попытку отстранить Трюдо от власти отключены 2 Просмотров

Лидер Новой демократической партии Джагмит Сингх подтвер¬дил, что его партия «не станет участвовать в играх» Консервативной партии Канады и Квебекского блока.

30 октября он заявил журналистам, что не будет поддерживать попытки других оппозиционных сил, в частности Консервативной партии и Квебекского блока, по отстранению либерального правительства Джастина Трюдо от власти.

29 октября лидер Квебекского блока Ив-Франсуа Бланше объявил, что его партия начала переговоры с другими оппозиционными группами с целью проведения голосования по вопросу о недоверии правительству Трюдо.

В конце сентября и начале октября консерваторы дважды инициировали в парламенте голосование по вотуму недоверия Трюдо, но ни одна из других оппозиционных партий не поддержала эти предложения.

Сегодняшнее распределение мест в парламенте показывает, что либералы могут столкнуться с трудностями только в случае, если все оппозиционные группы объединятся в поддержке инициатив консерваторов.

Следующие выборы в канадский парламент запланированы на октябрь 2025 года.

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