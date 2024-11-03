Ученые из Университета Оттавы пришли к выводу о низкой эффективности вентиляторов в жаркую погоду

В ходе исследования они оценили воздействие вентиляторов на состояние 18000 добровольцев в возрасте 65-72 лет.

Испытуемых помещали в климатическую камеру с температурой 36°C и влажностью 45%.

Каждый участник проверял работу вентилятора в трех режимах: выключенном, с медленной и быстрой скоростью вращения лопастей.

В результате оказалось, что наивысшая скорость всего лишь ненадолго создавала иллюзию прохлады.

При этом фактическая температура тела участников не изменялась.

Таким образом, исследование подтвердило рискованность ложного чувства облегчения, так как оно не предотвращает реальные признаки перегрева.

Ранее медицинский работник упомянул о возможном вреде от работающего вентилятора, размещенного рядом с кроватью в ночное время.

Специалист указал, что это может представлять угрозу для здоровья.

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