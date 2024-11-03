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Новости Студия Future Simple создала уникальный интерьер для суши-ресторана в Квебеке
gismeteo.ru

Студия Future Simple создала уникальный интерьер для суши-ресторана в Квебеке

Степан Артемьевский Ноя 3, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Студия Future Simple создала уникальный интерьер для суши-ресторана в Квебеке отключены 1 Просмотров

Дизайнеры из Future Simple Studio разработали стильный и минималистичный интерьер, использовав фактурный бетон для ресторана шефа Патрика Ландри.

 

Сочетание строгих линий, натуральных текстур и нейтральных тонов, по мнению авторов, образует «бруталистскую и спокойную атмосферу, в которой гармонично сосуществуют дизайн и гастрономия, создавая неповторимый чувственный опыт».

Основным элементом пространства стала бетонная стойка с черной поверхностью.

Дизайнеры отмечают, что в зоне выдачи еда подается на фоне нейтральных оттенков, яркого освещения, а вертикальные жалюзи пропускают солнечные лучи для удобства ожидающих гостей.

Круглый портал, reminiscent of traditional Asian architecture, ведет в обеденную зону, расположенную ниже.

Бетонная стойка продолжается на этом уровне, образуя бар с открытым видом на кухню.

Легкие подвесные светильники с шарами из лавового камня формируют аккуратный ряд над столешницей.

Для хранения кухни разработана система полок из матового стекла и белого дуба, напоминающая японские ширмы.

Скамья из того же материала окружает обеденную зону, обслуживая несколько столов, разделенных легкими тканевыми перегородками.

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