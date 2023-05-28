Чтиво выходного дня: Неизвестная планета. Вулкан Кракатау

Более ста лет назад чудовищной силы взрыв прогремел над Зондским проливом — эхо той жуткой катастрофы до сих пор находишь в некоторых кинофильмах, устных рассказах и журналистских публикациях.

Более ста лет назад чудовищной силы взрыв прогремел над Зондским проливом — эхо той жуткой катастрофы до сих пор находишь в некоторых кинофильмах, устных рассказах и журналистских публикациях. Жители островов Ява и Суматра события тех дней будут передавать из уст в уста, наверное, еще очень долго – из поколения в поколение. Ведь катаклизм, случившийся с небольшим островом-вулканом Кракатау, даже времени просто так не стереть из памяти людей.

Остров-вулкан Кракатау находится в проливе между Явой и Суматрой. Извержение началось 20 мая 1883 года, хотя до этого Кракатау вроде бы и не проявлял никакой повышенной активности. Вулкан считали потухшим более двухсот лет. Но всё-таки он грохнул — да еще как!

Для местных жителей стало полной неожиданностью, когда над кратером вулкана возник жирный столб густого черного дыма, а вслед за ним – и вулканического пепла. Он взмыл в небо почти на одиннадцать километров, а подземные толчки ощущались на огромном расстоянии — в Джакарте (сегодня это столица Индонезии, но тогда этот город назывался Батавия, главный город Нидерландской Индии). Мощные взрывы также были слышны на всех берегах островов Зондского пролива.

Тогда же неожиданно все началось и также неожиданно завершилось — затишье длилось три недели. Но – вот незадача! – вулкан снова проснулся, на этот раз окончательно — да так, что вместо одного кратера появилось целых три. И все они выбрасывали в атмосферу мощные столбы пепла и потоки вулканического газа, а площадь острова в какой-то момент увеличилась с двенадцати до тридцати квадратных километров. В конце августа, 26 августа 1883 года, в окрестностях вулкана стал слышаться грозный гул, который к ночи настолько окреп, что он дошёл даже до острова Ява. В ту ночь люди никак не могли уснуть!

Между тем, над самим вулканом словно разверзлись врата ада — в чёрных, чернее смоли тучах сверкали молнии, а толстый слой пепла оседал на палубы кораблей, следовавших по проливу. Даже на мачтах судов то и дело вспыхивали огни Святого Эльма — настолько воздух «пропитался» электричеством.

Однако тогда еще никто не думал, что вулкан способен на что-то большее. Но это всё же случилось: 27 августа раздался мощнейший взрыв. Из утробы Кракатау на 30-километровую высоту взметнулись вулканический газ, песок и крупные обломки скальной породы. Выброс пепла вверх достиг едва ли не границ ближнего космоса – 70 километров! Этот невероятной силы взрыв люди очень отчетливо услышали за 3,5 тысячи километров от эпицентра — в Австралии и на острове Шри-Ланка. А его грозный рык ощущался даже на расстоянии в 5 тысяч километров — на острове Родригес, который находится в восточной части Индийского океана.

Последствия этого взрыва были воистину чудовищными. Так, на острове Ява, в 150 километрах от Кракатау, взрывная волна срывала двери, выбивала окна, валила деревья. Не прошло и часа, как Джакарта, находящаяся в двухстах километрах от вулкана, погрузилась во тьму — солнце полностью скрылось за тучами пепла. На берегах островов Зондского пролива практически везде погибли тропические леса, а почву «шубой» покрыли серая грязь вперемешку с вулканическими бомбами, кусками лавы и вырванными с корнями деревьями. Смерть завладела всей этой частью мира – от вулкана гибли и животные и люди.

Пострадало даже море — оно было покрыто сплошным ковром инородных тел, в котором основным «орнаментом» качались на воде толстенные куски лёгкой пемзы. Да такие огромные, что даже у кораблей не получалось пробиться через эту преграду. В тот же день пемзу в океане обнаружили и на Мальдивских островах, и в Австралии.

Жуткий взрыв вызвал огромную волну цунами. Она 40-метровой стеной обрушилась на острова Ява и Суматра, смывая города и селения с лица земли. Сильнее всего пострадали небольшие рыбацкие корабли — свыше 6 тысяч пошли ко дну. Без крова остались сотни тысяч человек, а погибшими считались ещё около 40 тысяч. Так, население острова Сёбези, в 20 километрах от Кракатау оказалось полностью уничтоженным, а голландский военный корабль «Берроу» «уплыл» вглубь лесной чащи на три километра. Огромная волна наблюдалась и на расстоянии почти 100 километров от взорвавшегося вулкана, хотя она все же уменьшилась почти в три раза — достигала высоты «всего-то» 15 метров. Ее эхо ощущалось даже на берегах Австралии, Южной Америки и Африки. Да что там говорить — бурное волнение пучины сказалось даже на кораблях, следующих по проливу Ла-Манш у берегов Европы.

К счастью для атмосферы трагических последствий не было, хотя вокруг солнца вдруг появились круги («гало»), а само светило в некоторых частях планеты приобрело зелёный оттенок из-за присутствия в верхних слоях тончайшей вулканической пыли. «Зелёное солнце» видели жители Шри-Ланки, Мадагаскара, а чуть попозже к ним «присоединились» многие африканцы и бразильцы.

Вулканический пепел носился в воздухе несколько месяцев — из-за этого всю зиму и весну 1884 года на земле отмечались удивительно яркие красные восходы и закаты, что, кстати, сильно вдохновляло многих художников и поэтов. Огненные всполохи взволновали тогда и Клода Моне, который отразил их в своих пейзажах. Не остался в стороне от этого явления и английский поэт Альфред Теннисон – наиболее яркий представитель сентиментально-консервативного мировоззрения викторианской эпохи, для которого «день за днем кровавой зарёю пламенел тревожный закат…»

Прежде ученые планеты никогда не фиксировали столь мощного извержения вулкана. Современные физики-ядерщики считают, что мощь взрыва Кракатау сопоставима с детонацией четырехсот водородных бомб. Но, вероятно, это всё-таки была не самая большая сила извержения. Ведь вулкан Тамбора на Яве, оживший в 1815 году, сумел ещё больше потрясти, в буквальном смысле этого слова, мир. А история пробуждения вулкана Санторин неподалёку от Крита считается еще более страшной: вулканическая впадина-кальдера, образовавшаяся на одноимённом острове, в четыре раза больше, чем на Кракатау. Не зря же специалисты античного мира предполагают, что именно то извержение вулкана «смыло» гигантской цунами Крито-микенскую цивилизацию.

Что же касается Индонезии, то постепенно последствия взрыва Кракатау природа излечила — в прибрежной зоне вновь зазеленели леса, снова прилетели птицы и вернулись звери. Вот только люди до сих пор не очень-то и охотно селятся рядышком с вулканом-убийцей, что, кстати, сыграло добрую службу для индонезийских флоры и фауны.

В настоящее время на яванском полуострове Уджунг Кулон, в южной части Зондского пролива, появился шикарный национальный парк, где проживают многие необычные представители животного мира, занесенные в Красную книгу. На самой же Яве уже практически нет нетронутых уголков дикой природы — остров очень густо заселён. А на Уджунг Кулоне такие заповедные места всё ещё остались, причём их довольно много. Там нет ни крупных населенных пунктов, ни банановых плантаций, ни кофейных. Зато, как и встарь, встречаются, пусть и не так уж часто, дымчатый леопард и гиббон, бинтуронг, красный волк, яванский кабан и дикий лесной бык — бантенг. Обитают там и последние особи однорогих яванских носорогов — к 2019 году их насчитывалось около 60. Если бы не извержение Кракатау, погнавшее людей подальше от «бешеного вулкана», то у них, скорее всего, не было бы шанса выжить.

Сам Кракатау в результате извержения практически полностью исчез — осталась только небольшая часть одного из трёх кратеров. Она торчит над поверхностью воды, словно демонстрируя классический разрез лавового конуса. На месте остальной части вулкана теперь находится впадина — ее диаметр составляет 7 километров, а глубина 300 метров.

На самом деле вулкан всё ещё считается спящим — да и то не очень глубоко, просыпался он на некоторое время в 2018 году. Периодически он проявляет активность. Так, в 1952 году из моря вылез конус новой вулканической постройки, причём она постепенно поднимается над проливом — за счёт небольших, но довольно частых извержений. Теперь остров-вулкан уже возвышается над водной гладью более чем на 250 метров, его длина составляет примерно километр, но что примечательно — он растет и растет. Ему дали название – Анак-Кракатау – «Дитя Кракатау». Это «дитя» постоянно курит — дым, исходящий от него, хорошо виден с судов, проходящих по Зондскому проливу. И никто не знает, когда это «маленькое чудовище» проснётся, как некогда его грозный родитель!