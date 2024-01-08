Публичной библиотеке Уэстмаунта, одной из старейших в Канаде, исполняется 125 лет

Публичной библиотеке Уэстмаунта исполняется 125 лет в 2024 году. Благодаря реконструкции и расширению, в ней изменилось многое, кроме одного: это место сбора для всех.

Это место, где каждый найдет занятие для себя вне зависимости от возраста. Построенное в 1899 году, это одно из первых библиотечных зданий в Канаде. Однако, несмотря на постоянную работу, здание не всегда содержалось в надлежащем состоянии.

“Там были все лампы дневного света, и библиотека была в ужасном состоянии”, – сказал бывший мэр Уэстмаунта Питер Трент в интервью CTV News. Когда Трент был избран в 1991 году, библиотека была готова к ренессансу.

“Мы вернули библиотеке тот вид, каким она была в 1899 году”, – описал он. “Мы даже установили люстры на потолке, мы нашли те же стулья, которые были у них изначально”. Кампус был расширен, чтобы предлагать фильмы, лекции и обновленный детский уголок.

“Мы являемся самым посещаемым учреждением в городе Уэстмаунт, через наши двери проходит около 1000 человек в день”, – сказала директор библиотеки Энн-Мари Лакомб. Один из них – житель Уэстмаунта Ян Фергус.

“Я думаю, это замечательно. Я знаю, что это старейшая муниципальная библиотека в Квебеке, и, держу пари, она определенно самая красивая”, – сказала она CTV, стоя у дверей библиотеки. Красивое и переполненное книгами, впечатляющей коллекцией старинных открыток, любопытными уголками и зимним садом, здание библиотеки ждет своих посетителей.

На протяжении 125 лет он был центром сообщества, открытым как для жителей, так и для нерезидентов. “Мы открыты для всех. Люди всех возрастов найдут здесь занятия для себя”, – сказал Лакомб. В ознаменование этой вехи запланирован ряд праздничных мероприятий, перечисленных в информационном бюллетене библиотеки.