С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прекрасный осенний день, вне зависимости от погоды!

А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Ежегодно 3 ноября в США отмечается Национальный день сэндвича (National Sandwich Day), с целью почтить один из самых популярных продуктов на американском континенте.

В этот день отмечают память двух святых с одинаковыми именами — Илариона Великого, жившего в 3-4 веках в Палестине, и Илариона Псковоезерского, жившего в 15 веке на Руси, недалеко от Чудского озера. На Руси подмечали, что с Иларионова дня начинает заметать пороша. Хотя ночи были уже морозными и снежными, днем солнце еще прогревало землю, и было довольно грязно. По этому поводу люди говорили: «Первая пороша — не путь». Но большой беды в этом не видели, ведь «бездорожье хулить — по белу свету не ходить».

Первый патент на изобретение бюстгальтера под названием Caresse Crosby был выдан 3 ноября 1914 года американке Мэри Фелпс Якоб. Этот день и считается Днем рождения бюстгальтера.

На левом берегу Сены в Париже 3 ноября 1958 года был открыт комплекс зданий ЮНЕСКО. Его возвели на площади Фонтенуа, где находится также Военная школа, по проекту международной команды архитекторов – американца Марселя Брёйера, итальянца Пьера Нерви и француза Бернара Зерфюсса.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся второй половиной осени! Созерцайте прекрасный листопад, шуляйте по кленовым коврам под ногами и наблюдайте буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат царицы – осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым ноябрьским утром! Одевайтесь потеплее! И хорошего всем дня! До завтра!

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