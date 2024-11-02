Среди студентов Квебека растет проблема отсутствия продовольственной безопасности

Хотя студенты, как правило, привыкли есть на ужин лапшу в пакетиках, новые данные показывают, что все больше студентов после окончания средней школы используют продуктовые наборы, чтобы свести концы с концами.

Это не удивляет Этьена Паре, который регулярно пропускал приемы пищи во время своей неоплачиваемой стажировки в сфере образования.

“Большинство людей не осознают, что они сталкиваются с проблемой отсутствия продовольственной безопасности”, – сказал Паре, ныне президент Квебекского студенческого союза (QSU), который объединяет около 103 000 человек в 13 студенческих союзах.

“Нам как бы говорят, что это нормально – бороться в студенческие годы … И во время этих неоплачиваемых стажировок у вас на самом деле нет доступа ни к каким деньгам”.

Опубликованный в понедельник отчет Moisson Montreal показывает, что спрос на услуги крупнейшего продовольственного банка Квебека растет по всем направлениям: ежемесячно поступает 2,9 миллиона запросов на продовольственную помощь. Это на 55% больше, чем в 2021 году.

По данным продовольственных банков Квебека, 87% всех пользователей продовольственных банков в провинции являются арендаторами, а 10,5% – студентами. В 2019 году продовольственные банки приняли 6 619 студентов, а к 2024 году это число увеличилось почти на 10 000 человек и составило 16 652.

Вероник Болье-Фаулер, глава отдела благотворительности в Food Banks of Quebec, говорит, что это значительный рост.

“Студенты оказываются во все более сложном положении, учитывая кризис стоимости жизни, в котором мы находимся”, – сказала она.

“Из-за высокой арендной платы стоимость всего резко возросла из-за инфляции, и это действительно сказывается на тех, у кого и без того ограниченный бюджет”.

Паре сказал, что это, скорее всего, только верхушка айсберга.

“Люди изначально не знают, что такие решения существуют. Они не знают, куда обратиться”, – сказал Паре, добавив, что большинство студентов не считают, что могут пользоваться продовольственными банками, потому что это все равно что “подменять” других нуждающихся.

“Лично я бы никогда не подумал о том, чтобы обратиться в продовольственный банк, потому что, знаете ли, это то, что должно быть крайней мерой помощи”, – сказал он.

Студенческие группы и профсоюзы пытаются восполнить этот пробел, в основном, с помощью экстренных мер.

В университете Конкордия открылась знаменитая столовая “Народная картошка”, предлагающая ежедневные бесплатные горячие веганские блюда в кампусе университета в центре города, а также продовольственный банк, который работает раз в две недели. В кампусе Лойолы действует программа бесплатных обедов “Улей”, аналогичная программе “Картофель”.

Бесплатные обеды часто заканчиваются очень быстро и всем их не достается.

Студенческий союз Конкордии (CSU) также располагает продовольственным фондом на случай чрезвычайной ситуации, который предоставляет нуждающимся студентам одну подарочную карту продуктового магазина стоимостью 100 долларов в течение семестра. В прошлом году они раздали подарочные карты на сумму 160 000 долларов – по сравнению с предыдущим средним показателем в 50 000 долларов в год.

Отчет за 2023 год показывает, что по меньшей мере 67% учащихся “Конкордии” в той или иной степени испытывали нехватку продовольствия, а 22% – в серьезной степени. В нем также говорится, что, несмотря на то, что университет располагает всеми этими ресурсами, они недостаточно продвигаются, а растущий спрос приводит к нехватке ресурсов и персонала.

Эрин Баркер, профессор психологии Университета Конкордия, которая была соавтором доклада, сказала, что студенты более уязвимы в плане отсутствия продовольственной безопасности из-за ограниченных финансовых ресурсов, усугубляемых пандемией и инфляцией.

Студенты часто берут на себя расходы на аренду, транспорт, учебники и обучение, работая неполный рабочий день. По словам Баркера, от обильной еды приходится отказаться.

Учащиеся, как правило, реже обращаются за помощью и ресурсами из-за чувства стыда и смущения, а также из-за того, что они усвоили идею о том, что отсутствие продовольственной безопасности – это “ритуал посвящения”, говорится в отчете.

“Это фундаментальная потребность, и признать, что вы не в состоянии удовлетворить ее, – это тяжелая реальность, которую приходится признавать другим людям”, – сказал Баркер.

Баркер сказал, что отсутствие продовольственной безопасности и недоедание связаны с плохим психическим и физическим здоровьем, неуспеваемостью в учебе и даже с отсевом из школы. Длительная нехватка продовольствия может иметь долгосрочные последствия даже после окончания школы, и исследования показывают связь между отсутствием продовольственной безопасности у молодых людей и хроническими заболеваниями, такими как диабет и гипертония.

Согласно отчету, чернокожие, латиноамериканские и арабские студенты больше всего страдают от отсутствия продовольственной безопасности.

Иностранные студенты чаще всего жаловались на отсутствие продовольственной безопасности, вероятно, из-за более высокой платы за обучение, чем жители Квебека и Канады.

Тем временем студенческий союз McGill (SSMU) запустил кампанию по повышению продовольственной безопасности и доступности в кампусе, поскольку в нем отсутствуют бесплатные или недорогие варианты питания. Компания запустила продуктовую программу, предлагая ваучеры в продуктовые магазины.

Волонтерская организация McGill’s Midnight Kitchen каждую среду и четверг предлагает бесплатные веганские обеды, но спрос на них высок, и студентов часто можно увидеть в очереди в бесплатную столовую Concordia.

SSMU также создал программу SNAC, которая раз в неделю раздает бесплатные продукты.

Несмотря на активизацию студенческих союзов, глава QSU заявил, что для сокращения бедности студентов необходимы системные изменения со стороны администрации университета и правительства.

“Нам нужно больше помощи для борьбы с инфляцией, поэтому финансовая помощь студентам, будь то оплата стажировок, – все эти проблемы могут быть решены”, – сказал он.

“Обучение и жилье, вероятно, являются двумя важнейшими факторами здесь. И, конечно же, инфляция делает продукты питания доступными не для всех”.

Сам McGill предлагает своим студентам “Экономный план питания”, который, как утверждается, помогает студентам, которые регулярно питаются в кампусе, экономить на питании на 15%. Стоимость этого плана составляет 1800 долларов за семестр без возможности возврата неиспользованных средств. Согласно веб-сайту McGill’s, завтрак в его столовых стоит 10,39 доллара, обед – 13,49 доллара, а ужин – 15,59 доллара.

Салат в кафетерии McGill’s стоит 17,69 доллара.

“Учитывая растущие цены на продукты питания в кампусе, а также распространенность магазинов быстрого питания по всему кампусу, неудивительно, что отсутствие продовольственной безопасности непропорционально сильно сказывается на студентах университетского возраста”, – сказал Кэмерон Дэвис из SNAC.

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