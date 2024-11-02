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CAQ Mirabel закрывает офис после выстрелов в окно

Степан Артемьевский Ноя 2, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи CAQ Mirabel закрывает офис после выстрелов в окно отключены 1 Просмотров

Представитель коалиции “Авенир Квебек” Сильви Д’Амур объявила во вторник, что она закрыла свой офис после того, как в его окна стреляли из дробовика.

 

Следователь полиции Дез-Монтань Жан-Филипп Лаббе сообщил, что 11 октября полиция прибыла на вызов и увидела дыры в окнах и осколки на земле. На данный момент полиция не установила личности подозреваемых, расследование продолжается.

В видеоролике на своей странице в Facebook Mirabel MNA сообщила, что ее офисы были объектом угроз и хулиганских действий “в течение нескольких лет”, но ситуация достигла новых высот с тех пор, как правительство объявило о новых правилах в отношении зон затопления.

“Вы должны понять, что я не могу смириться с этой ситуацией”, – сказала она в видео.

“Двери моего офиса всегда были широко открыты для всех. Но сейчас я должна защитить нас. Мы имеем право работать в безопасных условиях”.

Бывший министр по делам коренных народов заявила, что она и ее команда, потрясенные стрельбой, будут работать из дома.

Еще в июне министр окружающей среды Бенуа Шаретт опубликовал новые рекомендации по составлению карт зон затопления. Это показало, что число жилых домов, которые, как считается, находятся в зоне затопления, увеличится с 22 000 до 77 000. Д’Амурс сказал, что с тех пор широко распространилась дезинформация и паника.

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