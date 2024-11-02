Предприятие по производству растительного молока не соблюдало протокол профилактики листериоза: CFIA

Канадское агентство по инспекции пищевых продуктов сообщает, что проведенное им расследование в отношении предприятия в провинции Онтарио, перерабатывающего растительное молоко, показало, что оно не соблюдало политику Министерства здравоохранения Канады по профилактике листериоза.

Предприятие по-прежнему закрыто после того, как прошлым летом вспышка листерии, связанная с заводом, заразила по меньшей мере 20 человек в Онтарио, Квебеке, Новой Шотландии и Альберте и привела к трем смертельным случаям.

Федеральное агентство заявило, что оно посещало объект шесть раз и обнаружило, что на предприятии не проводился надлежащий отбор проб окружающей среды и тестирование готовой продукции на наличие листерий. Проверка была проведена после общенационального отзыва 8 июля нескольких продуктов из растительного молока.

“Это, очевидно, было неприемлемо”, – заявил во вторник министр здравоохранения Марк Холланд, представляя обновленную информацию о вспышке заболевания.

CFIA сообщает, что Joriki, стороннее предприятие в Пикеринге, Онтарио, которое использовалось канадским производителем растительного молока Danone, до заражения не считалось предприятием “высокого риска”, исходя из типа продуктов питания, которые оно производило, и производственного процесса.

Трехлетнее исследование, проведенное CFIA в 2022 году, показало, что альтернативы молоку на растительной основе “в целом безопасны”, а во взятых образцах не было обнаружено листерий.

По этой причине CFIA не проводила проверку лицензий до начала расследования.

Однако в 2018 и 2019 годах, а затем еще раз в 2023 и 2024 годах компания посетила завод в ответ на жалобы потребителей на аллергены, “неприятный вкус” и плесень.

“Предприятием были приняты все необходимые меры для урегулирования жалоб”, – говорится в сообщении CFIA. Агентство также отметило, что это первый случай, когда напитки на растительной основе были связаны с заболеванием листерией в Канаде.

“Крайне важно, чтобы мы устранили все недостатки и поняли, что пошло не так”, – сказал он.

Производство на заводе в Йорики будет приостановлено до тех пор, пока CFIA не будет удовлетворена ходом реконструкции предприятия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.