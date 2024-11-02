Гуляем по Монреалю: парки и многое другое

Интересные места нашего города

Парк Де Рапид — обширная рекреационная зона, расположенная у реки Святого Лаврентия в районе Лашинских порогов. Его площадь составляет 30 гектаров, и с 1937 года он служит заповедником, где останавливаются и гнездятся migratory birds. В парке Де Рапид отсутствуют стандартные аттракционы и развлекательные сооружения. Это идеальное место для прогулок, наблюдений за местной флорой и фауной, а также для созерцания речных пейзажей. Для посетителей имеются пешеходные и велосипедные маршруты, а также специально отведенные зоны для отдыха и пикников. Зимой вдоль берегов реки прокладываются лыжные трассы для беговых лыж.

Музей изящных искусств был основан благодаря Ассоциации изобразительных искусств Монреаля, которая появилась в 1860 году. В течение почти двадцати лет участники Ассоциации организовывали выставки в Монреале, собирая средства для приобретения картин. В 1879 году при поддержке мецената Бенайи Джибба было возведено здание для первой Художественной галереи, в которую вошла его обширная коллекция произведений искусства. Открытие галереи стало знаковым событием для культурной жизни города и привлекло интерес состоятельных монреальских бизнесменов. С того времени коллекция начала быстро увеличиваться, что привело к необходимости расширения выставочных площадей. К концу 1912 года было построено новое здание, и в тот же период состоялось торжественное открытие Музея искусств. Позднее музей продолжал расширяться за счет новых павильонов. В его стенах выставляются 38 000 экспонатов разных эпох — от античности до современности, включая живопись, старинные гравюры, скульптуры, ювелирные изделия, тканевые коллекции и фарфор. Передвижные выставки привлекают не менее посетителей, чем постоянные экспозиции, где можно увидеть работы Леонардо да Винчи, Пабло Пикассо, Сальвадора Дали, Марка Шагала и Энди Уорхола.

Первая часовня Богоматери Помощницы появилась вблизи Старого порта в середине XVII века благодаря настойчивости монахини Маргариты Буржуа. Современное здание церкви Нотр-Дам-де-Бон-Секур было возведено в Старом Монреале в 1771 году и быстро стало популярным среди моряков и рыбаков. Со временем её начали называть церковью моряков. В 1849 году на её куполе установили статую Девы Марии — «Звезду морей», которая вот уже 150 лет с распростёртыми объятиями приветствует возвращающихся из морских путешествий мореплавателей. Интерьер храма, выполненный в нормандском готическом стиле, украшен витражами и изображениями святых, охраняющих моряков и путешественников. Под его сводами висят модели парусников — благодарные дары прихожан за спасение и защиту. В церкви хранятся мощи святой Маргариты. В небольшом здании за храмом располагается музей, где с помощью кукольных диорам отображена жизнь Маргариты Буржуа от рождения до её кончины.

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