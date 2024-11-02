Лего посетит Вашингтон в 2025 году на фоне опасений по поводу последствий президентских выборов

Обеспокоенный влиянием президентских выборов на экспорт Квебека, премьер-министр Франсуа Лего отправится с визитом в Вашингтон в начале 2025 года.

Он сделал это заявление во вторник во время пресс-конференции в Национальной ассамблее, хотя официальная дата визита еще не определена.

Лего отметил, что два кандидата, республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис, заняли протекционистские позиции, которые могут нанести ущерб интересам Квебека.

“В Соединенных Штатах дует очень протекционистский ветер”, – сказал он. “Это вызывает беспокойство у всей канадской экономики” … Это может нанести очень большой ущерб всей канадской экономике”.

Он упомянул, в частности, обрабатывающую промышленность, алюминиевый и лесной секторы, а также производство аккумуляторных батарей, отметив, что Квебек экспортирует 70 процентов своей продукции в Соединенные Штаты.

Премьер-министр хочет отправиться в столицу США, “чтобы встретиться с как можно большим количеством людей”, – сказал он. “Мы разговариваем с губернаторами, мэрами, президентами американских компаний, с которыми мы ведем бизнес”.

Он делает ставку на ряд активов, включая стратегические полезные ископаемые Квебека, которые могут понадобиться американцам, если они захотят избавиться от зависимости от Китая.

Он также хочет развивать альянсы, в частности, с федеральным правительством и другими провинциями.

“Я намерен лично участвовать во всех обсуждениях с Оттавой. Мы начали переговоры с ними, с другими провинциями, выступаем единым фронтом и делаем все возможное, чтобы защитить наши торговые отношения между Квебеком и Соединенными Штатами”, – сказал он.

Лего отказался поддержать кандидатов, сославшись на желание не комментировать внутренние дела соседа или партнера.

Президентские выборы состоятся 5 ноября.

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