Большинство молодых канадцев заявляют, что планируют купить дом в ближайшие пять лет

Согласно последнему опросу Scotiabank, более половины представителей поколения Z и миллениалов планируют приобрести жилье в течение следующих пяти лет, несмотря на проблемы на рынке жилья и очевидное сокращение числа молодых домовладельцев.

За последние три года число канадцев в возрасте от 18 до 34 лет, владеющих жильем, резко сократилось – с 47% в 2021 году до 26% в 2024 году. Высокие ставки по ипотечным кредитам и непомерно высокие цены на жилье затрудняют выход молодых канадцев на рынок.

Согласно опросу Scotiabank, 56% представителей поколения Z и миллениалов говорят, что нынешняя экономическая ситуация негативно сказывается на их финансах и откладывает их планы по покупке жилья. Однако 58% заявили, что по-прежнему полны решимости приобрести недвижимость в ближайшие пять лет.

“Канадцы по-прежнему сталкиваются с препятствиями на сегодняшнем сложном рынке жилья”, – говорит Трейси Гомес, старший вице-президент Scotiabank по кредитованию под залог недвижимости. – Хотя многим молодым канадцам может казаться, что право на владение домом недостижимо, их решимость добиться этого остается непоколебимой”.

Недавнее снижение учетной ставки Банком Канады на 50 базисных пунктов, четвертое снижение центрального банка с июня, способствовало улучшению экономической ситуации. Изменение процентных ставок вызывает особую обеспокоенность у существующих домовладельцев, особенно у значительной доли представителей поколения Z (72%) и поколения миллениалов (48%), которые в следующем году впервые возобновят свои ипотечные кредиты — по сравнению всего с 14% представителей поколения X и 10% представителей поколения бэби-бумеров.

“Процентные ставки являются серьезной проблемой для 68% канадцев, особенно для тех, кто продлевает свои ипотечные кредиты, при этом 44% отдают предпочтение конкурентоспособной ставке при выборе ипотеки”, – говорится в отчете Scotiabank.

Между тем, 37% опрошенных представителей поколения Z и 31% представителей поколения миллениалов заявили, что они пересмотрели свои планы по покупке жилья благодаря улучшению своего финансового положения за последний год – значительно больше, чем 15% представителей поколения Xs и 10% представителей поколения бумеров, которые заявили то же самое.

В отчете также отмечается, что респонденты из поколения Z придают наибольшее значение возможности завершить весь процесс подачи заявки на ипотеку онлайн (35% по сравнению с пятью процентами представителей поколения бумеров), в то время как более четверти миллениалов и представителей поколения Z (27%) говорят, что им не хватает уверенности в понимании необходимых шагов чтобы купить дом (по сравнению с 15 процентами людей, переживших бумер).

В опросе Scotiabank Housing Poll приняли участие 3017 канадцев. Результаты были взвешены по уровню образования, возрасту, полу и региону, а также языку в Квебеке.

Facebook I Instagram I Linkedin

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.