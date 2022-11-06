

















Ограбление почтового самолёта в аэропорту Дорваля История ограбления самолёта в аэропорту Дорваля в 1990 году, когда было украдено золото на общую сумму 15 с половиной миллионов долларов. https://www.wemontreal.com/wp-content/uploads/speaker/post-155480.mp3?cb=1667742861.mp3

Чтение выходного дня! Напомним любопытную историю из недавнего прошлого Квебека.

Речь идёт о реальном ограблении. Это не кинофильм и не фантастика. Произошло оно в 1990 году в монреальском международном аэропорту Дорваль. До центра Монреаля от него чуть больше получаса езды. Да и находится он в черте города. В дальнейшем описании события нет ни слова выдумки, как бы ни казалось, что описывается эпизод из боевика, в котором достоверность событий — далеко не главное.

Итак… Раннее утро 2 декабря 1990 года. В аэропорту Дорваль приземляется самолет. На борту — слитки золота, драгоценности и золотые монеты, на общую сумму — 15 миллионов 600 тысяч долларов (в ценах 1990 года, конечно). Общий вес груза — 500 килограммов. Самолёт зафрахтован известной канадской компанией Brinks, занимающейся операциями (совершенно законными, разумеется) с золотом и другими ценностями.

За три минуты до посадки самолета, к западу от аэропорта, на углу улиц Stewart и Graham, взрывается бомба. Бомба заложена в мусорный контейнер, никакого ущерба не наносит. Так как район относится к пограничной зоне аэропорта, то дежурная группа охраны бросается к месту взрыва. Одновременно начальство отдает охране приказ усилить бдительность.

Через две минуты к воротам аэропорта подлетает черный фургончик, с надписью «Антитеррор». Его водитель протягивает охране спецпропуск «проезд всюду», осведомляется одновременно, как проехать к восточной ограде, где, кажется, заложена вторая бомба. Охранники показывают дорогу, открывают шлагбаум, фургон на полной скорости влетает на территорию аэродрома.

В этот момент в аэропорту совершает посадку двухмоторный самолет Metroliner, вылетевший час назад из Торонто. На борту пилот, второй пилот и два охранника фирмы Brinks. Самолет принадлежит компании Jet All Holding.

Самолет едет по полосе и сворачивает к месту своей обычной стоянки за ангаром компании Air Texaco. Тут же перед ним появляется уже упомянутый фургон, который сопровождает самолет до полной остановки. На запрос капитана воздушного судна, диспетчер аэродрома подтверждает, что самолету выделена охрана из-за взрыва бомбы, черный дым от которой виден на востоке — в трех километрах.

Ни пилот самолета, ни охрана на борту его не знают, что злоумышленники перехватили частоты связи и что с самолетом говорил не диспетчер, а преступник.

Как только самолет останавливается, из фургона выскакивают три человека в масках с автоматами Калашникова в руках. Одновременно к хвосту самолета подъезжает аэродромный служебный грузовичок, который тоже был перехвачен нападавшими.

Налётчики молниеносно подсоединяют к самолету какие-то провода, нажимают кнопки на непонятном приборе, и двери самолета распахиваются — они перевели управление на себя.

За следующие три минуты, три бандита устанавливают тросы и перевалочный механизм (на это ушло секунд двадцать), а затем переправляют полтонны драгоценностей в свой фургон.

…Фургон срывается с места. Из самолета безуспешно пытаются связаться с диспетчерской. На стене пустого ангара есть телефон, но на глазах пилотов его трубка отрезана одним из бандитов.

Автомобиль налётчиков вылетает за ворота аэропорта, причем один из пассажиров всё время истошно кричит — «Дорогу! Бомбу везем, опасность взрыва». Все разбегаются и уступают дорогу.

Конец! До сих пор продолжение истории неизвестно. Деньги найдены не были. Считается, что в банде было не менее 6 человек: трое грузчиков, шофер фургона — он не сходил с места, шофер уборочной машины, блокировавшей самолет сзади — он пересел в фургон в последний момент), человек, взорвавший бомбу (она была активирована вручную по получении подтверждения о посадке самолёта с ценностями). По меньшей мере трое участников налёта – коренные квебекцы – франкофоны, судя по их акценту во время обмена репликами при погрузке золота и ценностей, так же по их радиообмену с экипажем самолёта от имени диспетчера.

Где деньги, кто организовал операцию, неизвестно до сих пор.