OPEN HOUSE в Лавале! Не пропустите!

23 апреля с 14:00 до 16:00 приглашаю вас на OPEN HOUSE по адресу: 7395 Rue André-Breton, Laval, H7R 5Z8.
Прекрасный дом с 4 спальнями: 3 спальни на 2-м этаже и одна спальня в бейсменте, которую можно легко превратить в большую семейную комнату. 1 ванная наверху и 1 санузел на первом этаже. Прекрасная открытая концепция на первом этаже, которая дает вам доступ в гостиную, столовую и кухню. Это помещение предлагает много удобств: воздухообменник, механизм открывания дверей гаража,
а также центральный тепловой насос.
1 гараж и 2 паркоместа. Невероятно красивая терраса, выходящая на красивый частный двор.
Дом расположен недалеко от начальной школы, старшей школы, гольфа, парка, велосипедной дорожки, пригородной электрички, общественного транспорта и шоссе.
-Крыша 2021г.
-Входная дверь, патио дверь, окна дома (кроме окна гостиной и окна спальни) 2021
– Утепление мансарды (межкровельной) целлюлозной лентой 2021г.
-Изоляция и замена окон выполнена в соответствии с рекомендациями оценки в рамках квебекской программы Rénoclimat 2021 года.
-Работы по благоустройству территории перед домом 2021г.
-Реконструкция асфальтного покрытия 2020г.
-Покраска патио 2020г.
-Замена поверхностей в кухне, ванной и туалете.
-Крыша на патио 2018 года.
-Водонагреватель 2017г
Я приглашаю вас ознакомиться с этой недвижимостью по ссылке:
https://m.prspcts.co/MXx9tmhnaRHDNi7o8
Я с радостью встречу вас и отвечу на все интересующие вас вопросы в воскресенье с 14:00 до 16:00.
До скорой встречи!
Tetiana Grunska Courtier immobilier résidentiel
514-699-7723