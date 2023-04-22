OPEN HOUSE в Лавале! Не пропустите!

Я с радостью встречу вас и отвечу на все интересующие вас вопросы в воскресенье с 14:00 до 16:00. До скорой встречи!

23 апреля с 14:00 до 16:00 приглашаю вас на OPEN HOUSE по адресу: 7395 Rue André-Breton, Laval, H7R 5Z8.

Прекрасный дом с 4 спальнями: 3 спальни на 2-м этаже и одна спальня в бейсменте, которую можно легко превратить в большую семейную комнату. 1 ванная наверху и 1 санузел на первом этаже. Прекрасная открытая концепция на первом этаже, которая дает вам доступ в гостиную, столовую и кухню. Это помещение предлагает много удобств: воздухообменник, механизм открывания дверей гаража,

а также центральный тепловой насос.

1 гараж и 2 паркоместа. Невероятно красивая терраса, выходящая на красивый частный двор.

Дом расположен недалеко от начальной школы, старшей школы, гольфа, парка, велосипедной дорожки, пригородной электрички, общественного транспорта и шоссе.

-Крыша 2021г.

-Входная дверь, патио дверь, окна дома (кроме окна гостиной и окна спальни) 2021

– Утепление мансарды (межкровельной) целлюлозной лентой 2021г.

-Изоляция и замена окон выполнена в соответствии с рекомендациями оценки в рамках квебекской программы Rénoclimat 2021 года.

-Работы по благоустройству территории перед домом 2021г.

-Реконструкция асфальтного покрытия 2020г.

-Покраска патио 2020г.

-Замена поверхностей в кухне, ванной и туалете.

-Крыша на патио 2018 года.

-Водонагреватель 2017г

Я приглашаю вас ознакомиться с этой недвижимостью по ссылке:

https://m.prspcts.co/MXx9tmhnaRHDNi7o8

Я с радостью встречу вас и отвечу на все интересующие вас вопросы в воскресенье с 14:00 до 16:00.

До скорой встречи!

Tetiana Grunska Courtier immobilier résidentiel

514-699-7723