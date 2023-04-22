Google научила чат-бота Bard написанию программного кода на 20 языках

Google научила чат-бота Bard писать программный код на 20 языках. Помимо создания кода, нейросеть сможет его объяснять, оптимизировать и отлаживать.

Чат-бот Bard теперь может создавать программный код на 20 языках, сообщила Google в своем блоге. Программирование было одним из самых популярных запросов после запуска Bard, пояснили в Google.

Bard работает с языками C++, Go, Java, JavaScript, Python, TypeScript и другими. Чат-бот объясняет созданный им код – в Google считают, что это будет очень полезно начинающим программистам. Также Bard может по запросу пользователя оптимизирует и отлаживает код, в котором были допущены ошибки.

Нейросеть интегрировали с сервисами Google, поэтому Bard экспортирует код в облако разработки Colab и пишет функции для «Google.Таблиц».

В Google уточнили, что Bard может ошибаться при создании кода и всегда будет ссылаться на его источники, полученные из проектов с открытым исходным кодом. Разработчики Bard посоветовали обязательно проверять результат, который создала нейросеть, потому что она до сих пор находится на стадии тестирования.