В Мексике ограничат деятельность канадских горнодобывающих компаний

Закон, регулирующий горнодобывающую промышленность, принят палатой депутатов Мексики 21 апреля.

Новый закон устанавливает ограничения для крупных отечественных и иностранных компаний, которые десятилетиями эксплуатировали мексиканские недра, заявила специалист в этой области и исследователь Национального автономного университета Мексики Виолета Нуньес Родригес.

Она пояснила, что речь не идет ни о национализации, ни об экспроприации. По ее словам, теперь все участники данной сферы, от рабочих до сообществ, которые могут пострадать от отраслевых гигантов, смогут быть интегрированы. Далее закон будет рассмотрен Сенатом страны.

Специалист уточнила, что горнодобывающие компании больше не будут иметь концессий на срок до 100 лет (первый период в 50 лет с возможностью продления на аналогичный срок), как это предусмотрено действующим законодательством. Срок действия первой концессии сокращается с 50 до 30 лет с прямым продлением на 25 лет, а в случае, если потребуется вторая еще на 25 лет. При этом фирмам придется участвовать в тендерном процессе.

В первоначальном предложении президента страны Лопеса Обрадора максимальный срок концессии составлял 30 лет (два срока по 15 лет).

«Вводятся ограничения на крупную добычу полезных ископаемых, которой руководили некоторые из самых богатых людей страны, такие как Херман Ларреа, Карлос Слим или в свое время Альберто Байерес… Это большое изменение — установить, что если горнодобытчики хотят заниматься добычей полезных ископаемых, они должны иметь согласие сообществ, что является фундаментальным достижением. Крупные добытчики никогда этого не делали и никогда не брали на себя ответственность за экологию», — пояснила Нуньес Родригес.

Он добавил, что еще одна важная проблема — это вода: в новом законопроекте отменяются льготы на водопользование для крупных компаний в сфере добычи полезных ископаемых.

В горнодобывающей сфере Мексики доминируют иностранные компании, в первую очередь канадские, а также крупные консорциумы магнатов, такие как Frisco, принадлежащая Карлосу Слиму, Group Mexico, принадлежащая Херману Ларреа, и Peñoles, принадлежащая семье Байерес.

Канадцы специализируются на добыче золота в Мексике, и, согласно различным исследованиям, проведенным Национальным автономным университетом Мексики (UNAM), 60% процентов бизнеса по добыче золота находится в руках канадских предпринимателей.