Профессор университета в Канаде признан виновным во взрыве у парижской синагоги в 1980 году

Обвинение заявило, что у него нет сомнений в виновности обвиняемого. Сторонники Диаба осудили процесс как “демонстративно несправедливый”.

Взрыв на улице Коперник стал первой атакой против евреев во Франции после Второй мировой войны, а в последующие годы – образцом для многих других подобных нападений, в которых обвинялись боевики на Ближнем Востоке.

Расследование, растянувшееся на десятилетия, стало олицетворением как затяжной судебной неразберихи, так и упорной решимости горстки судей не допустить. чтобы дело было забыто.

69-летний Диаб, ливанец палестинского происхождения, получивший канадское гражданство в 1993 году и преподающий социологию в Оттаве, впервые был назван подозреваемым на основании новых улик в 1999 году, уже почти через 20 лет после убийств.

Восемь лет спустя французы выдали международный ордер на арест, и только в 2014 году Канада согласилась на экстрадицию. Но в 2018 году французские судьи объявили дело закрытым за отсутствием доказательств, позволив Диабу вернуться в Канаду.

Наконец, в 2021 году Верховный суд удовлетворил апелляцию на закрытие дела, что впервые произошло в деле о терроризме во Франции. Это означало, что судебный процесс, наконец, мог состояться, и он начался в начале этого месяца.

Диаб с самого начала заявлял о своей невиновности и не вернулся во Францию на суд, который проходил в его отсутствие. Его осуждение означает, что теперь должен последовать второй запрос об экстрадиции, хотя есть большие сомнения в его успехе.

Комитет поддержки Хасана Диаба в Канаде призвал премьер-министра Джастина Трюдо дать абсолютно ясно понять, что запрос о повторной экстрадиции не будет принят.