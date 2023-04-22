Продолжается расследование сенсационного ограбления в аэропорту Торонто

Расследование кражи контейнера с золотом и другими ценностями на общую сумму свыше 20 миллионов долларов продолжается.

Как известно, в четверг, 20 апреля, в торонтском международном аэропорту Пирсон совершено почти невероятное по сути ограбление — украден контейнер, в котором перевозилось золото и другие ценности на общую сумму не менее, чем в 20 миллионов долларов.

Судя по всему, грабители проникли на склад, на который незадолго до этого выгрузили контейнер, после чего вывезли груз. Склад располагается на территории аэропорта, но, по словам представителей портовой администрации, он сдан в аренду третьей стороне, и его охрана то ли не входит в компетенцию охраны аэропорта, то ли ответственность делят частные службы охраны склада и охрана аэропорта, одним словом, денег нет, но вы держитесь.

Вопросов пока больше, чем ответов. Известно, что контейнер прибыл в Торонто воздушным путём (утверждают, что доставил его самолёт Air Canada, но сама компания пока факт не подтвердила) и был доставлен на склад в понедельник, 17 апреля. Он находился на складе до четверга, когда «был вывезен незаконным путём» (формулировка администрации аэропорта).

Администрация клятвенно заверила общественность, что никакой опасности для пассажиров инцидент не представляет, что аэропорт работает в обычном режиме, а пропажа целого контейнера, в котором находилось золото, другие ценные металлы и драгоценности, так бывает всякое, это отделный случай, который не отражает уровень безопасности и т. д. и т. п. Да всякое бывает, о чём речь, вон, у соседа намедни блузка новехонькая с балкона улетела из-за ветра, не доглядела, прищепку не так приладила, а вы говорите, контейнер с золотом на 20 миллионов пропал, ерунда же.

Пока никаких задержаний произведено не было, а полиция, логично, хранит молчание по поводу того, есть ли подозреваемые, что показывают видеокамеры, найден ли источник утечки и тому подобное.

Нет сомнений в том, что кто-то был прекрасно осведомлён о графике доставки ценного груза, об его местоположении, о плане размещения охраны и обо всех других деталях перевозки многомиллионного товара, который стал добычей грабителей.

Напомним, что подобный же случай имел место в Монреале, в 1990 году, когда в аэропорту Дорваль был похищен груз золота и драгоценности на огромную сумму. И в Монреале же в 2015 году был похищен груз драгоценностей из монреальского порта весом в 16 тонн. В обоих случаях украденное так и не было найдено. Интересно, очередной в третьей серии ограблений на многомиллионные суммы во время перевозке дорогущих грузов участвовали те же деятели, что в первых двух или же их талантливые ученики?

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