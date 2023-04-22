Экспорт картофеля из США и Канады достиг рекордных продаж за счет взлета цен

Американский и канадский картофельный сектор в 2022 году продал за рубеж картофель и продукты из картофеля на сумму $2,1 млрд, так как никогда прежде стоимость экспорта не была такой высокой.

Американский и канадский картофельный сектор в 2022 году продал за рубеж картофель и продукты из картофеля на сумму $2,1 млрд, так как никогда прежде стоимость экспорта не была такой высокой.

По сравнению с 2021 экспортным годом стоимость продаж замороженных продуктов, обезвоженных продуктов, свежего картофеля и семенного картофеля вместе увеличилась на 11%. Это видно из данных об экспорте, которые недавно опубликовала американская картофельная организация Potatoes USA. Увеличение стоимости экспорта в основном связано с глобальной инфляцией, отмечают аналитики отрасли.

В натуральном выражении продажи картофеля и продуктов его переработки в 2022 году были на 4,2% ниже, чем в предыдущем году. По данным Potatoes USA, внешний спрос на картофельные продукты из США и Канады оставался высоким в течение всего года. Снижение объема экспорта в основном связано с ограниченным предложением из-за меньшего урожая.

Основными экспортными рынками являются Мексика, Канада, Япония, Южная Корея и Филиппины. Стоимость экспорта замороженного картофеля из США выросла на 13,8% в 2022 году — до $1,34 млрд. Объем экспорта этого сегмента упал на 2,5%.

Стоимость экспорта свежего продовольственного картофеля выросла на 9% в прошлом году до $287 млн. Это касается как столового картофеля, так и картофеля фри для переработки. В натуральном выражении данный экспорт сократился на 9%.

Для сушеных или обезвоженных продуктов из картофеля Канада и Мексика, Япония и Великобритания также являются наиболее важными рынками. В стоимостном выражении экспорт этой продукции в 2022 году оказался на 1,1% выше, чем в 2021 году. В натуральном выражении продажи за рубеж упали на 3,2%.