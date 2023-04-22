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Новости Меган Маркл не появится на коронации Карла III из-за расизма
Фото: newsweek.com

Меган Маркл не появится на коронации Карла III из-за расизма

Виктория Христова Апр 22, 2023 Новости, Общество Комментарии к записи Меган Маркл не появится на коронации Карла III из-за расизма отключены 32 Просмотров

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл не появится на коронации короля Карла III по причине неудовлетворенности усилиями королевского дворца в борьбе с проявлениями расизма.

В 2021 году нынешний монарх, являвшийся на тот момент наследником престола, написал Меган письмо после ее интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В нем он выразил сожаление в связи с тем, что ей пришлось столкнуться с расизмом при общении с королевской семьей. В интервью супруга принца Гарри упомянула, что родственники мужа, в частности, выражали беспокойство, каким будет цвет кожи ее будущего ребенка. Кто именно допускал подобные опасения, Меган не рассказала.

Действующий монарх оказался единственным старшим членом королевской семьи, кто связался с Маркл после скандального интервью. В ответном письме женщина дала понять, кто является виновником сложившейся ситуации. При этом и она сама, и Карл согласились с тем, что соответствующие высказывания членов семьи были сделаны без злого умысла.

Переписка прошла в теплом тоне, но не снизила напряженности между сторонами. В результате неудовлетворенность Меган Маркл реакцией королевского двора стала одной из причин ее отсутствия на будущей коронации, сообщает издание.

Младший сын короля Великобритании принц Гарри все-таки прилетит в Лондон на коронацию отца 6 мая. При этом его супруга Меган останется с детьми в Калифорнии. Эта новость положила конец спекуляциям о том, примет ли пара приглашение Карла III. Ранее Его Величество позвал сына и невестку на главное торжество своей жизни вопреки всем скандальным заявлениям, которые те сделали в последние месяцы.

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