Политики из Канады надели розовые туфли на каблуках в поддержку женщин

Канадские политики надели розовые каблуки и прошлись по комнате в рамках акции «Надежда на высоких каблуках» (Hope in High Heels).

Канадские политики надели розовые каблуки и прошлись по комнате в рамках акции «Надежда на высоких каблуках» (Hope in High Heels). Видеозапись, на которой это показано, в своих социальных сетях опубликовал министр транспорта Канады Омар Альхабра.

«Насилие в отношении женщин по-прежнему распространено в нашем обществе. Hope in Heels — это мероприятие, которое распространяет информацию о насилии в отношении женщин, а также побуждает мужчин и мальчиков участвовать в решении проблемы. Мы носили их фирменные розовые туфли на каблуках в поддержку этого важного дела», — написал он в своём аккаунте.

В записи Альхабра упоминает организацию Halton Women’s Place, которая предоставляет убежище женщинам, подвергшимся физическому, эмоциональному, финансовому и сексуальному насилию, и их детям. В числе её целей — консультирование жертв в случае кризисных ситуаций и просвещение общественности.

Однако после этого всю эту довольно “представительную” компанию обвинили в оскорбительном для женщин поведении. В комментариях представителям власти напомнили о том, что на этих шпильках они вряд ли смогут прийти в кому-то на помощь, и порекомендовали не тратить время впустую, а отправиться лучше в спа или на маникюр.

Непонятное мужское дефиле было устроено в одном из кабинетов для заседаний под аплодисменты сотрудников. Видно, что членов правительства разбирает смех, однако, они ходят вокруг стола, некоторые даже пританцовывая.