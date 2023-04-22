Канада отказалась именовать британского короля защитником веры

Королевский титул короля Великобритании Карла III был изменен правительством Канады.
Канада является одним из 14 государств за пределами Великобритании, где король Карл III является главой государства.
В проекте закона, подготовленном правительством, говорится, что Канада больше не будет включать в титул короля фразу «Защитник веры», а также удалит из него любое упоминание о Великобритании.
Новым титулом короля Карла III будет: «Карл III, милостью Божией король Канады и других его королевств и территорий, глава Содружества».
Покойная королева Великобритании Елизавета II была известна как: «Ее Величество Елизавета Вторая, Божией милостью Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных своих царств и владений, Глава Содружества, защитница веры».
Титул «Защитник веры» присваивался каждому монарху со времен Генриха VIII, оформившего раскол с римско-католической церковью и отделение англиканской церкви.
Ричард Дикон, отставной архидиакон Саскатунской епархии, назвал происходящее «историческим отходом от традиции».
Энни Каллинан, директор по связям с общественностью Тайного совета короля в Канаде, сказала: «Поскольку мы готовимся к коронации нового монарха, было принято решение модернизировать титул, чтобы привести Канаду в соответствие с другими странами Содружества, включая Австралию».