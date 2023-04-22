По всему миру растет число случаев холеры

За последние несколько месяцев ситуация с количеством заболевших холерой в странах с низким уровнем дохода ухудшается, сообщает пресс-служба ВОЗ.

За последние несколько месяцев ситуация с количеством заболевших холерой в странах с низким уровнем дохода ухудшается, сообщает пресс-служба ВОЗ.

Холера — инфекция, которая вызывает сильную диарею и может быть смертельной, снова распространяется. В своем последнем отчете о заболевании Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила, что глобальная ситуация еще больше ухудшилась в последние месяцы.

На планете 24 страны в настоящее время сообщили о вспышках холеры. Эти страны разбросаны по Африке, Карибскому бассейну и Южной Азии. После публикации отчета ВОЗ в декабре 2022 года новые вспышки холеры были зарегистрированы в Бурунди, Южной Африке и Доминиканской Республике. В настоящее время также поступают сообщения о случаях заболевания на северо-западе Сирии, в районах, не находящихся под контролем сирийского правительства.

Африканские страны сообщили о 26 000 случаев заболевания и 660 случаях смерти за первые четыре недели этого года по сравнению с почти 80 000 случаев и 1863 случаями смерти за весь 2022 год.

Число случаев, зарегистрированных в ВОЗ до середины марта, составляет почти 339 000, что привело к 3 287 смертельным исходам. Для большинства представленных стран эти цифры включают случаи заболевания и случаи смерти от холеры только за 2023 год, хотя для некоторых стран они также включают случаи и случаи смерти за весь 2022 год или его часть.

Истинные цифры, вероятно, намного больше, поскольку занижение данных является известной проблемой холеры. Большая часть случаев не диагностируется, и некоторые страны могут неохотно сообщать о вспышках холеры.

Холера поражает детей чаще, чем взрослых, и в случае заболевания дети также чаще умирают. Дети, которые недоедают, подвергаются большему риску тяжелой болезни и смерти от холеры.

Ухудшение продовольственной безопасности во многих странах, особенно в Африке, может быть причиной повышения уровня смертности.

Что касается лечения, первоочередной задачей является регидратация пациентов либо с помощью солевого раствора для пероральной регидратации, либо, в более серьезных случаях, с помощью внутривенного раствора. Антибиотики могут сократить продолжительность диареи, и могут назначаться людям с более тяжелым течением заболевания.

В настоящее время имеется несколько вакцин против холеры, и другие находятся в стадии разработки. Используемые в настоящее время вакцины вводятся перорально. Оценки эффективности вакцин варьируются где-то между 65% и 85%. Вакцинация не дает пожизненной защиты — ревакцинация необходима каждые два года.

Холера исторически была сосредоточена вокруг дельты Ганга в Индии. Но оттуда она распространилась в результате серии глобальных пандемий, первая из которых началась в 1817 году. Эти пандемии стали причиной миллионов смертей по всему миру, в том числе в Европе.

Седьмая пандемия началась в 1961 году и в настоящее время является самой продолжительной пандемией холеры в истории. Это вызвало несколько волн заражения.

Основные риски заражения холерой обычно связаны с плохой гигиеной, плохими санитарными условиями и зараженной питьевой водой. Большинство инфекций происходит из-за употребления зараженной пищи и питьевой воды. Передача непосредственно от одного человека к другому встречается редко.

Если число случаев продолжит расти или даже останется на нынешнем уровне, то вероятно, увидим больше случаев во всем мире в этом году, чем когда-либо за последние три десятилетия.

Европу холера тоже не сможет обойти стороной. Ближайшие страны с эпидемиями холеры — Ливан и северо-запад Сирии. Они граничат с Турцией, которая только что пострадала от крупного землетрясения.