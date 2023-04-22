Цены на жилье в Канаде упадут на 4,8% в 2023 году, сообщает CREA

Канадская ассоциация недвижимости (CREA) прогнозировала снижение средней цены на жилье в 2023 году, но прогнозирует, что цены снова вырастут в 2024 году.

Канадская ассоциация недвижимости (CREA) прогнозировала снижение средней цены на жилье в 2023 году, но прогнозирует, что цены снова вырастут в 2024 году.

Прогноз ассоциации, опубликованный в пятницу, предсказывает снижение средней цены на жилье на 4,8% в этом году, при ожидаемой средней цене в 670 389 долларов, и увеличение на 4,7% в 2024 году, при ожидаемой средней цене в 702 214 долларов.

CREA также ожидает, что продажи жилья снизятся на 1,1% до 492 674 в этом году, а затем увеличатся на 13,9% до 561 090 в 2024 году.

Прогноз основан на незначительных изменениях продаж по сравнению с предыдущим месяцем, наблюдавшихся с лета 2022 года, а также на скромном ежемесячном росте, зафиксированном в феврале и марте, поскольку покупатели начали приближаться к совершению покупок.

Председатель CREA Джилл Аудил отмечает, что напряженные рыночные условия последних лет никуда не делись, но были приостановлены, и по мере того, как весенний рынок нагревается, некоторые покупатели уходят с обочины.

Канадский рынок жилья столкнулся с падением продаж, снижением предложения и ухудшением настроений покупателей, поскольку восемь последовательных повышений процентных ставок оказали давление на стоимость заимствований.

Однако в последние месяцы ставка удерживалась дважды подряд, что побудило некоторых еще раз присмотреться к покупкам, пока цены все еще низкие.

Март ознаменовался вторым месяцем подряд роста продаж, и Риши Сондхи из TD Economics объясняет этот рост в значительной степени стабилизацией процентных ставок, что способствовало “психологии покупателя” и стабильному рынку труда.

В отчете также отмечается, что, хотя продажи по сравнению с предыдущим месяцем выросли, новые предложения остаются на 20-летних минимумах.

С учетом сезонных колебаний общее количество новых объявлений в марте составило 53 298, что на 5,8% меньше, чем в феврале, а фактическое количество новых объявлений достигло 68 597, что на 27,4% меньше, чем год назад.

Поскольку предложение находится на историческом минимуме, дома не только продаются, но и продаются быстрее, но этого оказалось недостаточно, чтобы побудить некоторых продавцов перечислить свои объекты недвижимости.

Сондхи отмечает, что продавцам, вероятно, потребуется увидеть больше свидетельств устойчивого роста активности и цен, прежде чем предложения станут значительно выше.

Средняя цена жилья в марте составила 686 371 доллар, что на 13,7% ниже, чем годом ранее.

Исключая районы Большого Торонто и Большого Ванкувера, которые, как правило, являются самыми горячими рынками в стране, расчет сокращает среднюю цену по стране более чем на 136 000 долларов.

С учетом сезонных колебаний средняя цена на жилье выросла на два процента по сравнению с февралем и составила 648,088 долларов.

CREA также сообщила, что средняя цена выросла почти на 75 000 долларов по сравнению с уровнем января 2023 года.

Несмотря на недавний всплеск продаж, канадский рынок жилья еще не вышел из-под контроля.

Изменения в законодательстве, которые затруднят получение ипотечного кредита, являются потенциальным риском снижения цен, и как покупателям, так и продавцам необходимо будет внимательно следить за рынком по мере дальнейшего изменения условий.

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