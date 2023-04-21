В Лавале (опять в Лавале!) застрелен бизнесмен, тесно связаанный с мафией

Известный бизнесмен, известный силам охраны правопорядка, как член мафии, убит у собственного дома. Война продолжается.[/box]

В четверг, 20 апреля, в лавальском квартале Шомеди (Chomedey), около собственного дома на улице Havre, был застрелен известный предприниматель. Дом стоит на берегу реки des Prairies, и район считается престижным, дома здесь дорогие.

Жертве покушения был 61 год. Неизвестный человек открыл огонь по нему прямо у входа в дом, и, очевидно, убийца сидел в засаде, поджидая бизнесмена. Выстрелами из пистолета бизнесмен был тяжело ранен, соседи вызвали полицию и скорую помощь, но по прибытии в больницу врачам ничего не оставалось делать, как констатировать его кончину.

Фамилия и имя убитого пока не опубликованы.

Служба безопасности Квебека взяла расследование на себя, потому что считается, что покушение было организовано одной из противоборствующих мафиозных группировок.

Погибший неоднократно проходил в качестве обвиняемого в разных делах, связанных с мафией. В сентябре 2022 года он был арестован UPAC (отделом борьбы с коррупцией), но затем был отпущен до суда, который должен был состояться в мае 2023 года. Вот и не дожил до суда. А сидел бы в тюрьме, может быть, и уцелел бы.

На утро 21 апреля никто не был задержан в связи с убийством и пока полиция лишь утверждает, что расследование продолжается.

Очередная разборка в среде итальянской мафии увенчалась успехом для одной из сторон. Нет сомнений, что взаимное уничтожение грызущихся между собой группировок будет продолжено.