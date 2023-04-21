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Общество Криминал Ещё один мафиози пал жертвой внутренних трений
Laval
Полиция Лаваля за работой.

Ещё один мафиози пал жертвой внутренних трений

Megan Jorgensen Апр 21, 2023 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Общество Оставить комментарий 98 Просмотров

В Лавале (опять в Лавале!) застрелен бизнесмен, тесно связаанный с мафией

Известный бизнесмен, известный силам охраны правопорядка, как член мафии, убит у собственного дома. Война продолжается.[/box]

В четверг, 20 апреля, в лавальском квартале Шомеди (Chomedey), около собственного дома на улице Havre, был застрелен известный предприниматель. Дом стоит на берегу реки des Prairies, и район считается престижным, дома здесь дорогие.

Жертве покушения был 61 год. Неизвестный человек открыл огонь по нему прямо у входа в дом, и, очевидно, убийца сидел в засаде, поджидая бизнесмена. Выстрелами из пистолета бизнесмен был тяжело ранен, соседи вызвали полицию и скорую помощь, но по прибытии в больницу врачам ничего не оставалось делать, как констатировать его кончину.

Фамилия и имя убитого пока не опубликованы.

Служба безопасности Квебека взяла расследование на себя, потому что считается, что покушение было организовано одной из противоборствующих мафиозных группировок.

Погибший неоднократно проходил в качестве обвиняемого в разных делах, связанных с мафией. В сентябре 2022 года он был арестован UPAC (отделом борьбы с коррупцией), но затем был отпущен до суда, который должен был состояться в мае 2023 года. Вот и не дожил до суда. А сидел бы в тюрьме, может быть, и уцелел бы.

На утро 21 апреля никто не был задержан в связи с убийством и пока полиция лишь утверждает, что расследование продолжается.

Очередная разборка в среде итальянской мафии увенчалась успехом для одной из сторон. Нет сомнений, что взаимное уничтожение грызущихся между собой группировок будет продолжено.

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