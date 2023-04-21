Шумахер стал жертвой Искусственного Интеллекта. Кто следующий?

После долгого разбирательства суд присудил жителю Монреаля 500 тысяч долларов, которые обязан выплатить Гугл. Справедливость восторжествовала.

Представители семьи Михаэля Шумахера подтвердили, что родственникСемья Михаэля Шумахера подаёт в суд на журнал, опубликовавший «интервью» со знаменитым гонщиком, придуманное на самом деле Искусственным Интеллектом.и прославленного автогонщика подают в суд на немецкий журнал «Die Aktuelle », который опубликовал так называемое «интервью» с ним, но на самом деле весь текст был создан Искусственным Интеллектом, которому человек задавал вопросы, предложив ИИ отвечать на них от имени Шумахера.

При внимательном изучении текста становится ясно, что интервью на самом деле не было. Но именно, что при внимательном изучении текста — например, очень мелкими буквами, практически нечитаемыми, если не напрягать зрение, подаётся разъяснение, что, «возможно, вот так выглядело бы настоящее интервью, а не это, сотворённое ИИ». В текст интервью органично вплетено ещё одно пояснение, в котором «журналист» упоминает, что он на самом деле является машиной. В анонсе на обложке тема подана ещё более завуалировано — мол, неужели это говорит наш Шуми?» Но эти детали не привлекают внимания, и интервью вызвало всплеск интереса и надежд на выздоровление героя.

Михаэль Шумахер, который участвовал в гонках за рулём Феррари, получил тяжёлые ранения не во время гонки, а при катании на лыжах десять лет назад. С тех пор он не может двигаться, состояние его здоровья крайне тяжёлое, и родственники отказываются говорить подробно о том, что он может делать, а что нет. Неоднократно возникали слухи о том, что Шумахер пошёл на поправку, но каждый раз они опровергались. Сама же семья признала, что на лечение уже потрачено не менее двадцати миллионов евро. Вполне вероятно, что гонщик парализован, а, возможно, находится в коме.

К сожалению, дело даже не в подделке стиля Шумахера и введении в текст совершенно правдивых подробностей, касающихся различных эпизодов его жизни, которые сложно найти, не прибегая к помощи ИИ. Речь о том, что с каждым разом сложнее доказывать, что ты «не верблюд», настколько органично и веско выглядят создаваемые Искусственным интеллектом тексты. Скорее всего, если суд постановит оштрафовать газету за публикацию от чужого имени, это решение остановит печатные издания. Но как отбиваться от сотен таких текстов, которые в недалёком будущем заполнят Интернет и которые будут публиковаться как от имени известных персонажей, так и от вашего имени, пороча вас или же просто подставяя перед супругом — ведь стиль-то твой, милый, и про калитку непочиненную никто ж не знает, кроме нас с тобой, не отпирайся, признай, что ты этой «крашеной» письмо написал любовное. Дожили, одним словом.