Гугл будет обязан выплатить монреальцу, жертве клеветы, 500 тысяч долларов

После долгого разбирательства суд присудил жителю Монреаля 500 тысяч долларов, которые обязан выплатить Гугл. Справедливость восторжествовала.

Высший суд Квебека (Cour supérieure du Québec) рассмотрел иск некоего жителя Монреаля к Гуглу и вынес решение — монреалец должен получить пятьсот тысяч долларов возмещения от Гугла за отказ удалить из результвтов поиска ложную, клеветническую информацию об этом гражданине.

Это решение показывает, что и гигант бизнеса далеко не всегда может выйти победителем из схватки с простым человеком. Суд принял решение только что, возможно, Гугл будет прибегать к разного рода уловкам с целью затормозить процесс выплаты, но компания проиграла.

Имя пострадавшего не называется, потому что истец имеет право на сохранение анонимности в подобных исках (хотя известно, что речь о медийной персоне, хотя не о политике, не об артисте, не о журналисте, но о предпринимателе), но суть дела известна.

Когда вышеупомянутый гражданин обнаружил своё имя в статье о педофилах, причём в статье прямо говорилось о том, что он педофил, то гражданин потребовал у Гугла удалить ссылку на эту статью, которая была приведена Гуглом в списке важнейших статей на тему. Каким образом человек обнаружил это, не уточняется, но, вполне возможно, ему об этом сообщил сам клеветник, спеша «порадовать» жертву.

Гугл внял просьбе и удалил ссылку из своего списка, но затем вдруг восстановил её. Более того, во всех результатах поиска термина, ссылка на эту статью выпадала одной из первых. Монреалец неоднократно обращался к Гуглу, сначала вежливо прося удалить материалы, затем уже требуя этого и предупреждая о подаче в суд. Человека понять можно — никому не хочется знать, что тебя облыжно обвиняют в педофилии, да ещё прилюдно и регулярно.

В конце концов гражданин подал в суд. После долгого разбирательства, которое длилось 15 лет (!) — с перерывами на новые и новые экспертизы, частично соглашался с требованиями, требовал пересмотр дела, удалял ссылки в результатах поиска из Канады, но оставлял ссылку в списках при поиске из других стран — дело дошло до Высшего суда Квебека, который принял окончательное решение. В постановлении суда подчёркивается, что по квебекским законам поисковые системы несут ответственность за показ результатов поиска в том, что касается незаконного или заведомо клеветниического содержания. Посему Гугл обязан выплатить полмиллиона долларов и удалить все отсылки и все ссылки на статьи, в которых упоминается гражданина из всех результатов поиска по термину «педофилия».

Дело, в принципе, знаковое и прецедентное. К сожалению, уже не установить, кому в голову пришла «весёлая идея» клеветнического обвинения. Но полмиллиона долларов возмещения тоже не самый плохой результат.