Гугл будет обязан выплатить монреальцу, жертве клеветы, 500 тысяч долларов
Высший суд Квебека (Cour supérieure du Québec) рассмотрел иск некоего жителя Монреаля к Гуглу и вынес решение — монреалец должен получить пятьсот тысяч долларов возмещения от Гугла за отказ удалить из результвтов поиска ложную, клеветническую информацию об этом гражданине.
Это решение показывает, что и гигант бизнеса далеко не всегда может выйти победителем из схватки с простым человеком. Суд принял решение только что, возможно, Гугл будет прибегать к разного рода уловкам с целью затормозить процесс выплаты, но компания проиграла.
Имя пострадавшего не называется, потому что истец имеет право на сохранение анонимности в подобных исках (хотя известно, что речь о медийной персоне, хотя не о политике, не об артисте, не о журналисте, но о предпринимателе), но суть дела известна.
Когда вышеупомянутый гражданин обнаружил своё имя в статье о педофилах, причём в статье прямо говорилось о том, что он педофил, то гражданин потребовал у Гугла удалить ссылку на эту статью, которая была приведена Гуглом в списке важнейших статей на тему. Каким образом человек обнаружил это, не уточняется, но, вполне возможно, ему об этом сообщил сам клеветник, спеша «порадовать» жертву.
Гугл внял просьбе и удалил ссылку из своего списка, но затем вдруг восстановил её. Более того, во всех результатах поиска термина, ссылка на эту статью выпадала одной из первых. Монреалец неоднократно обращался к Гуглу, сначала вежливо прося удалить материалы, затем уже требуя этого и предупреждая о подаче в суд. Человека понять можно — никому не хочется знать, что тебя облыжно обвиняют в педофилии, да ещё прилюдно и регулярно.
В конце концов гражданин подал в суд. После долгого разбирательства, которое длилось 15 лет (!) — с перерывами на новые и новые экспертизы, частично соглашался с требованиями, требовал пересмотр дела, удалял ссылки в результатах поиска из Канады, но оставлял ссылку в списках при поиске из других стран — дело дошло до Высшего суда Квебека, который принял окончательное решение. В постановлении суда подчёркивается, что по квебекским законам поисковые системы несут ответственность за показ результатов поиска в том, что касается незаконного или заведомо клеветниического содержания. Посему Гугл обязан выплатить полмиллиона долларов и удалить все отсылки и все ссылки на статьи, в которых упоминается гражданина из всех результатов поиска по термину «педофилия».
Дело, в принципе, знаковое и прецедентное. К сожалению, уже не установить, кому в голову пришла «весёлая идея» клеветнического обвинения. Но полмиллиона долларов возмещения тоже не самый плохой результат.