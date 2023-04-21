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Новости Власти Канады заявили об укоренении исламофобии в стране

Власти Канады заявили об укоренении исламофобии в стране

Виктория Христова Апр 21, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Власти Канады заявили об укоренении исламофобии в стране отключены 27 Просмотров

Исламофобия глубоко укоренилась в Канаде и находится на подъеме, а чернокожие мусульманки, носящие хиджабы, оказались в зоне наибольшей опасности, сообщили в Сенате.

Исламофобия глубоко укоренилась в Канаде и находится на подъеме, а чернокожие мусульманки, носящие хиджабы, оказались в зоне наибольшей опасности, сообщили в Сенате.

Комитет Сената по правам человека изучает вопрос исламофобии, и предварительные выводы показывают, что антимусульманские инциденты носят насильственный характер чаще, чем по отношению к другим религиозным группам.

Комитет объехал всю страну, чтобы поговорить с мусульманами, в том числе с жертвами нападений – врачами, учителями и другими. Полный отчет о поездке будет представлен в июле. Тем не менее уже сейчас сообщается, что крайне правые и антимусульманские группы растут, как и число случаев проявления ненависти.

Статистическое управление Канады сообщило, что количество зарегистрированных полицией преступлений на почве ненависти «выросло с 2646 в 2020 году до 3360 в 2021 году, то есть на 27%». Цифры также показали, что количество преступлений на почве ненависти, направленных против мусульман, о которых сообщалось полиции, увеличилось на 71% за тот же период (восемь случаев на 100 000 мусульман).

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