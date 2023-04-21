Власти Канады заявили об укоренении исламофобии в стране

Статистическое управление Канады сообщило, что количество зарегистрированных полицией преступлений на почве ненависти «выросло с 2646 в 2020 году до 3360 в 2021 году, то есть на 27%». Цифры также показали, что количество преступлений на почве ненависти, направленных против мусульман, о которых сообщалось полиции, увеличилось на 71% за тот же период (восемь случаев на 100 000 мусульман).