KartinaTV рекомендует к просмотру

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В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Комедийный сериал «Друг на час». Премьера!

Видеотека Premier представляет новый комедийный сериал под названием «Друг на час» с Борисом Дергачевым и Сергеем Шакуровым в главных ролях. В центре внимания оказывается Николай Сергеевич – пенсионер, долгое время руководивший отделением педиатрии. Несмотря на море свободного времени на пенсии, герой не может насладиться спокойной жизнью, так как годом ранее у него умерла супруга. У Николая Сергеевича нет ни семьи, ни денег. В какой-то момент он решает присоединиться к любимой жене и устраивает перед этим прощальный ужин. Только вот судьба сводит его с молодым и энергичным Лёхой. Герои находят общий язык и пускаются во все тяжкие.

Видеотека more.tv – Квест-шоу «Большой побег». Новые серии!

Видеотека more.tv радует новыми сериями увлекательного квест-шоу «Большой побег», ставшего очередной адаптацией популярного корейского проекта The Great Escape. В рамках программы пятеро участников должны найти выход из закрытого помещения. Это может быть игорный клуб, медицинская лаборатория, заброшенный дом с призраками. Пытаясь найти подсказки и отгадать всевозможные загадки, герои получат шанс найти желанный выход. Искать его будут: видеоблогер и рэп-исполнитель Эльдар Джарахов, звезда программы «ПроСТО кухня» Александр Белькович, актер и юморист Магомед Муртазаалиев и многие другие.

Видеотека START – Сериал «Медиатор»

Видеотека START предлагает посмотреть нашумевший сериал «Медиатор». Главный герой – профессиональный переговорщик Андрей Павлов, которому удаётся буквально в мгновение отыскать общий язык с террористами и спасти заложников. Разумеется, такое занятие денег ему много не приносит, поэтому Павлов также принимает частные заказы от владельцев крупных бизнесов. Как только деловые переговоры заходят в глухой угол, на сцене появляется он – каждый раз в новом образе, который, по его мнению, должен помочь в выполнении работы. Ещё в далёком детстве герою удалось довести свои способности к перевоплощению до небывалых высот. Вот только теперь из-за этого он не верит не только окружающим, но и самому себе. Главные роли в сериале сыграли: Андрей Бурковский, Юлия Пересильд, Ирина Старшенбаум и Дарья Мороз.

Видеотека more.tv – Мультсериал «Царевны»

Увлекательные приключения ожидают главных героинь нового мультсериала «Царевны». В центре сюжета оказывается пять юных волшебниц: Царевна-лягушка Василиса, Царевна-несмеяна Дарья, Елена Прекрасная, Варвара-Краса, длинная коса и Спящая Царевна Соня. У всех у них есть магическая сила, однако они ещё не умеют ей управлять. Именно поэтому героини отправляются в школу волшебства Кощея Бессмертного на магический остров Дивногорье. Здесь их ожидает не только учёба, но и, конечно же, масса приключений, секретных заданий и тайн!

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