Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Трюдо заявлял НАТО, что Канада никогда не выполнит требований альянса по обороне
sanctions
Джастин Трюдо. Фото Гетти Имаджес.

Трюдо заявлял НАТО, что Канада никогда не выполнит требований альянса по обороне

Виктория Христова Апр 21, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Трюдо заявлял НАТО, что Канада никогда не выполнит требований альянса по обороне отключены 28 Просмотров

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо якобы заявлял представителям НАТО, что североамериканская страна никогда не сможет выполнить требований альянса по оборонным расходам. 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо якобы заявлял представителям НАТО, что североамериканская страна никогда не сможет выполнить требований альянса по оборонным расходам. 

Издание утверждает, что об этом говорится в секретных документах Пентагона, об утечке которых ранее сообщалось. Трюдо якобы “в частном порядке” проинформировал НАТО, что “Канада никогда не выполнит план оборонных расходов альянса”.

Кроме того, в феврале руководство канадских вооруженных сил якобы пришло к выводу, что военные “не в состоянии проводить крупную [военную] операцию, при этом сохраняя командование над боевой группой НАТО в Латвии и оказывая помощь Украине”.

Ранее сообщалось, что к 2027 году Оттава намерена тратить на оборону только примерно 1,5% ВВП, несмотря на требование НАТО о выделении 2% ВВП.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*