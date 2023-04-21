Трюдо заявлял НАТО, что Канада никогда не выполнит требований альянса по обороне

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо якобы заявлял представителям НАТО, что североамериканская страна никогда не сможет выполнить требований альянса по оборонным расходам.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо якобы заявлял представителям НАТО, что североамериканская страна никогда не сможет выполнить требований альянса по оборонным расходам.

Издание утверждает, что об этом говорится в секретных документах Пентагона, об утечке которых ранее сообщалось. Трюдо якобы “в частном порядке” проинформировал НАТО, что “Канада никогда не выполнит план оборонных расходов альянса”.

Кроме того, в феврале руководство канадских вооруженных сил якобы пришло к выводу, что военные “не в состоянии проводить крупную [военную] операцию, при этом сохраняя командование над боевой группой НАТО в Латвии и оказывая помощь Украине”.

Ранее сообщалось, что к 2027 году Оттава намерена тратить на оборону только примерно 1,5% ВВП, несмотря на требование НАТО о выделении 2% ВВП.