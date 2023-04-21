В Канаде и США создают на паях транспортабельную морскую АЭС

по классификации МАГАТЭ к реакторам малой мощности относятся установки мощностью от 300 мегаватт и ниже, от 300 до 600 мегаватт – к реакторам средней мощности.

Компании NuScale (США) и Prodigy (Канада) объявили, что объединяют свои компетенции и ресурсы для ускоренной разработки “нового концептуального проекта транспортабельной морской энергоустановки на базе технологии малых модульных реакторов (ММР)”. Цель – выйти с этим на рынок и предложить такие энергоустановки “прибрежным странам и островным государствам”.

В пользу малых модульных реакторов и плавучих АЭС говорит и недавно выпущенный обзорный доклад МАГАТЭ. В нем отмечается, что ближайшие 5-7 лет станут переломными в развитии малой атомной энергетики и определят, кто способен представить лучшие конструкторские решения, а уже на их базе – конкурентные коммерческие предложения.

Чем вызвана и почему именно сейчас стала особенно актуальной тема ядерных реакторов малой и средней мощности? Где и какие появляются конкурентные разработки?

Из зарубежных проектов с водо-водяными реакторами малой мощности наиболее успешно продвигается проект ACP100 в Китае. По облику он схож с РИТМ-200, его сооружение началось в 2019 году на острове Хайнань. В Аргентине с 2013 года строят энергоблок с реактором CAREM тепловой мощностью 100 мегаватт, ввод в эксплуатацию планировали в 2023 году.

В США анонсировали начало строительства в 2023 году в штате Айдахо интегрального модульного реактора NuScale суммарной электрической мощностью 462 мегаватта. Ожидаемый срок пуска – 2030 год. В классе реакторов средней мощности стоит упомянуть южно-корейский проект SMART и французский SCOR…

Как пояснение к сказанному, добавим: по классификации МАГАТЭ к реакторам малой мощности относятся установки мощностью от 300 мегаватт и ниже, от 300 до 600 мегаватт – к реакторам средней мощности.