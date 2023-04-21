Для молодых людей покупка дома по-прежнему является сложной

Несмотря на рост средней арендной платы по стране в прошлом году на 10,8%, в большинстве регионов арендная плата по-прежнему дешевле, чем расходы на владение жильем.

История показывает, что ранняя покупка, как правило, приводит к значительному повышению стоимости собственного капитала молодых домовладельцев гораздо раньше.

Такие успехи отчасти обусловлены чрезмерно высокими целями Канады в области иммиграции, неадекватными инициативами по обеспечению жильем, ограничениями на землепользование, неэффективностью при одобрении муниципального развития, неоптимальным зонированием, неадекватным высокоскоростным транспортом и так далее.

Однако, как только вы поднимаетесь по лестнице домовладения, эти проблемы начинают работать в вашу пользу, а не против вас. Ваш капитал растет быстрее, и вы можете использовать этот капитал для модернизации своего дома, инвестирования в него или иметь его в качестве резервной копии на случай непредвиденных обстоятельств.

По мере того как семья взрослеет и приобретает все более ценную недвижимость, ее ежегодная стоимость (в абсолютных долларах) со временем растет быстрее.

Этот цикл владения жильем – это то, что в конечном счете окажется решающим для нашей молодежи, покупающей жилье в ближайшие годы, по крайней мере, для тех, кто не закрыт чрезмерными оценками Канады.

И это верно по трем причинам.

Несмотря на рост средней арендной платы по стране в прошлом году на 10,8%, в большинстве регионов арендная плата по-прежнему дешевле, чем расходы на владение жильем.

Но мы живем в обществе “имей это сейчас”. Слишком легко потратить экономию на аренду жилья на расходы (питание вне дома, модные автомобили, 83-дюймовые телевизоры, роскошный отдых и так далее), которые не приносят отдачи от инвестиций, не говоря уже об основных расходах на проживание, таких как питание и уход за детьми. Такие расходы приводят к тому, что миллионы канадцев остаются недостаточно капитализированными при выходе на пенсию.

Выплаты по ипотеке не доставляют удовольствия, но, по крайней мере, они заставляют домовладельцев наращивать собственный капитал каждый месяц, как по маслу. И это важно, учитывая, что 52% из нас не откладывают деньги на пенсию, согласно опросу H&R Block Canada.

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы. Языки: русский, французский, английский