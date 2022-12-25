Как украсть 16 тонн серебра из монреальского порта

Недавняя история. Кража серебра на сумму не менее десяти миллионов долларов из монреальского порта!

Напомним любопытную историю, которая имела место в сентябре 2015 году в монреальском порту. Как раз к новогоднему столу история:

Самое невероятное ограбление в истории Канады имело место 4 сентября 2015 года, когда из монреальского порта пропал контейнер с 16 тонн серебра в слитках (шестнадцать тонн, шестнадцать тонн! – название известной в былые времена песни, про шахтеров – британский вариант, или про бомбардировщик США – советский вариант, как гады летели бомбить великую советскую страну, чтоб лишить народ колбасы по ГОСТам за 2.20,но мы не об этом).

Итак, в порт прибыл контейнер с серебром, который тут же исчез. Чтобы вьехать в порт, надо пройти две линии охраны, тщательно проверяющей документы. По всей территории порта расставлены 320 камер слежения, данные из которых выводятся на панель слежения в диспетчерской, а номера всех автомашин фиксируются реальном режиме и сравниваются с номера, внесёнными в список машин, проезд которым в порт разрешён. Войти без пропуска на территорию нереально. Выйти с простой сумкой – и то нереально без разрешения и проверки.

Подкуп одного охранника возможен, но он ничего не решит – надо подкупить не менее четырёх сотрудников охраны и диспетчеров, которые следят за передвижением транспортных средств.

И при всём этом, к контейнеру с драгоценным металлом спокойно подьезжает тягач. Это происходит средь бела дня, в разгар рабочей смены. Тягач цепляет контейнер, уезжает и пропадает…

Не осталось никаких следов в отчетах. Нет никаких бумаг, квитанций, корешков на выезд, которые должны были остаться. Но ничего нет, кроме видео, на котором запечатлёно, как водитель цепляет к тягачу контейнер, стоявший на колёсной платформе.

Через сутки тягач и пустой контейнер нашли в глухом лесном районе в 200 километрах от Монреаля. Не найдено следов грузовиков, на которые серебро перегрузили.

Как удалось перевезти контейнер на такое расстояние по шоссе, где видеокамеры расставлены каждые несколько километров, но которые ничего не зафиксировали? Зачем и кому понадобились 16 тонн серебра в слитках? На кольца и серьги пустить? Так это на 10 лет вперед на всю планету хватит. Так и не нашли серебро.

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