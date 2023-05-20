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La Ronde
Фестиваль огней. Фотография с сайта laronde.com.

Новый сезон La Ronde начинается 20 мая

Megan Jorgensen Май 20, 2023 Афиша, Дети, семья, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Отдых, Это интересно Оставить комментарий 52 Просмотров

20 мая открытие парка аттракционов La Ronde после зимних каникул

С субботы, 20 мая, в Монреале возобновляет работу La Ronde – самое весёлое место отдыха монреальцев и гостей города.

В субботу, 20 мая, в Монреале открывается La Ronde, самый большой парк аттракционов во всей Восточной Канаде. Ворота распахнутся в 10.30 утра, и затем всевозможные аттракционы, концерты, конкурсы, фестивали продлятся до октября. Как правило, парк открываться будет в 10.30, а закрываться в 19 часов. Исключения – дни салютов, когда ворота будут закрываться в 23 часа. К тому же, в мае, несмотря на официальное открытие в субботу, 20 мая, с понедельника парк будет закрыт на несколько дней. Желательно сверить расписание на сайте La Ronde (см адрес сайта ниже).

После пандемийных лет La Ronde впервые работает “в полную силу” – без ограничений на количество посетителей, без установления “санитарной дистанции”, без ограничения посадочных мест на аттракционах.

Как всегда, будут работать многочисленные киоски, кафе и рестораны.

С 29 июня по 10 августа пройдёт традиционный классический фестиваль огней – салютов, где ожидается участие компаний из разных стран мира.

Пока не объявлено, какие именно концерты и конкурсы в программе на 2023 год, но администраторы клятвенно заверяют, что в ближайшие дни программа будет опубликована.

Уже можно купить билеты на весь сезон, как индивидуальные, так и семейные или групповые. Цены от 34,99 долларов – билет на один полный день на одного человека до 149,99 долларов на все развлечения на весь сезон (но налоги сверху). Впрочем, при приобретении этого билета полагается масса скидок – от 20% почти во всех ресторанах на территории La Ronde до скидок на билеты для друзей и права на вход на территорию во время фестиваля огней.

Подробности можно прочитать на сайте – laronde.com.

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