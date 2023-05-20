20 мая открытие парка аттракционов La Ronde после зимних каникул

С субботы, 20 мая, в Монреале возобновляет работу La Ronde – самое весёлое место отдыха монреальцев и гостей города.

В субботу, 20 мая, в Монреале открывается La Ronde, самый большой парк аттракционов во всей Восточной Канаде. Ворота распахнутся в 10.30 утра, и затем всевозможные аттракционы, концерты, конкурсы, фестивали продлятся до октября. Как правило, парк открываться будет в 10.30, а закрываться в 19 часов. Исключения – дни салютов, когда ворота будут закрываться в 23 часа. К тому же, в мае, несмотря на официальное открытие в субботу, 20 мая, с понедельника парк будет закрыт на несколько дней. Желательно сверить расписание на сайте La Ronde (см адрес сайта ниже).

После пандемийных лет La Ronde впервые работает “в полную силу” – без ограничений на количество посетителей, без установления “санитарной дистанции”, без ограничения посадочных мест на аттракционах.

Как всегда, будут работать многочисленные киоски, кафе и рестораны.

С 29 июня по 10 августа пройдёт традиционный классический фестиваль огней – салютов, где ожидается участие компаний из разных стран мира.

Пока не объявлено, какие именно концерты и конкурсы в программе на 2023 год, но администраторы клятвенно заверяют, что в ближайшие дни программа будет опубликована.

Уже можно купить билеты на весь сезон, как индивидуальные, так и семейные или групповые. Цены от 34,99 долларов – билет на один полный день на одного человека до 149,99 долларов на все развлечения на весь сезон (но налоги сверху). Впрочем, при приобретении этого билета полагается масса скидок – от 20% почти во всех ресторанах на территории La Ronde до скидок на билеты для друзей и права на вход на территорию во время фестиваля огней.

Подробности можно прочитать на сайте – laronde.com.