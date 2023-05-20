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Новости Розничные продажи в Канаде в марте снизились на 1,4%

Розничные продажи в Канаде в марте снизились на 1,4%

Виктория Христова Май 20, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Розничные продажи в Канаде в марте снизились на 1,4% отключены 22 Просмотров

В марте 2023 года розничные продажи в Канаде упали на 1,4% относительно предыдущего месяца

В марте 2023 года розничные продажи в Канаде упали на 1,4% относительно предыдущего месяца, когда было зафиксировано снижение показателя на 0,2%, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Показатель совпал с прогнозами аналитиков. Объем продаж в марте составил 65,285 млрд канадских долларов.

Снижение было в основном связано с уменьшением продаж автомобилей и запчастей, а также топлива на АЗС, отмечается в сообщении.

В годовом выражении розничные продажи в Канаде в позапрошлом месяце выросли на 2,4%.

Динамика розничных продаж без учета автомобилей оказалась сильнее прогнозов. В марте продажи сократились на 0,3% относительно предыдущего месяца после снижения на 0,7% в феврале. Эксперты ожидали падения показателя на 0,8%. В номинальном выражении показатель составил 48,279 млрд канадских долларов. В годовом отношении продажи без учета авто увеличились на 0,5%.

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