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Новости Мусульмане Квебека оспаривают в суде запрет на намаз в школах

Мусульмане Квебека оспаривают в суде запрет на намаз в школах

Виктория Христова Май 20, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Мусульмане Квебека оспаривают в суде запрет на намаз в школах отключены 20 Просмотров

Мусульмане также настаивают на том, что принципы светскости государства и религиозного нейтралитета не могут применяться для запрета молитв

Шесть мусульманских организаций провинции Квебек обратились в суд с иском о неконституционности регионального нормативного акта, запрещающего какие-либо проявления религиозной практики в школах. Согласно иску, организации требуют от высшего суда Квебека «признать неконституционным, неприменимым и недействительным правительственный указ о запрете всех форм молитвы в школах».

Мусульмане также настаивают на том, что принципы светскости государства и религиозного нейтралитета не могут применяться для запрета молитв или других религиозных практик в общественных местах.

Поводом для иска стал апрельский указ министра образования Квебека Бернара Драйнвилля о запрете на любую религиозную деятельность в школах и других образовательных учреждениях. Мусульманские семьи категорически не согласны с тем, что их дети лишаются права на совершение намаза во время пребывания в школах, и объединили усилия для решения вопроса в правовом русле.

 

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