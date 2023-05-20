Kartina TV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

Видеотека Premier – Комедийный сериал «Звёздный суд». Премьера!

Видеотека Premier представляет новый комедийный сериал под названием «Звёздный суд». Картина рассказывает историю скандально известного актёра Дмитрия Петровского, чья негативная слава опережает его самого. Теперь же супруга обвиняет его в абьюзе и подаёт на него в суд. Герою придётся защищаться от бывшей жены, актрисы Марины Хрумкиной. Для этого ему необходимо отбелить свою запятнанную репутацию, а это будет крайне непросто, ведь Дмитрий действительно не отличается особо приятным характером.

Видеотека more.tv – Комедийный сериал «Юность». Премьера!

Видеотека more.tv радует новым комедийным сериалом «Юность» от создателей популярного «Родкома». В центре внимания оказывается популярный блогер-миллионник Alex Go, который внезапно теряет все контракты из-за того, что он в прямом эфире обидел юного фаната Митю Липкина. Пытаясь спасти остатки своей карьеры, Алекс, не являющийся особым фанатом детей, берёт с собой смартфон и продюсера, и устраивается вожатым в лагере «Юность». Именно в этом лагере отдыхает тот самый Митя, с которым герой намерен подружиться или хотя бы сделать вид на камеру, что у них всё хорошо. Судьба блогера теперь в руках детей и директора лагеря, который видит в этом возможность раскрутить «Юность» и прибавить ей популярности.

Видеотека START – Сериал «Кошка». Премьера!

В видеотеке START стартует новый криминальный триллер под названием «Кошка». Картина повествует о следовательнице по особо важным делам Оксане Кошкиной, которая возвращается в полицию Калининграда. В детстве героиня пережила ужасную трагедию, но до сих пор помнит лишь какие-то фрагменты из прошлого. Когда же в городе внезапно начинают пропадать дети, Кошкина понимает, что, скорее всего, за этими преступлениями стоит та же организация, с которой в детстве столкнулась она сама.

Видеотека Premier – Фильм «Чебурашка»

Видеотека Premier радует новым взглядом на любимую историю из детства. Сюжет разворачивается вокруг угрюмого садовника приморского дендрария Геннадия Петровича, чья жизнь не отличается особым разнообразием или весельем. Всё меняется, когда он случайно находит невероятное существо. Маленький пушистый зверек с большими ушами мгновенно очаровывает пожилого мужчину, однако про Чебурашку очень быстро узнаёт весь город. Им заинтересовывается и злая директриса шоколадной фабрики Римма. Она хочет заполучить чудо природы для своей внучки, угрожая сотрудникам дендрария серьезными последствиями. Герою и его коллегам нужно придумать, как спасти доброе создание и не потерять работу. Главные роли в картине играют: Сергей Гармаш, Федор Добронравов и Елена Яковлева.

ВАЖНО!

Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

На официальном сайте www.kartinacanada.com вы можете с лёгкостью оформить трёхдневную подписку абсолютно бесплатно. Для желающих попробовать телеприставку в действии посетите наш Show Room в магазине по адресу: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC, H3X2H9 – здесь же можно приобрести и саму приставку.

Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9