В Монреале снова можно заметить палаточные городки бомжей. Большая радость для жителей прилегающих кварталов

С наступлением тёплых деньков, в Монреальских парках вновь обосновываются бездомные. Два года их не было, но вернулись.

Казалось, что палаточные лагеря бездомных бродяг, вдруг появившиеся в относительно больших количествах с началом пандемии, уже исчезли из монреальских парков. Но зима прошла, настало лето, и палатки вновь растут, как на грибах.

Журналисты ТVA Nouvelles провели небольшое расследование. Они исследовали несколько таких вновь зарождающихся палаточных городков. В частности, они посетили место около станции метро Place-Saint-Henri, в котором обосновались несколько десятков бомжей. Те установили палатки, уютно и привольно разместились, готовят еду, не отказывают себе в алкоголе и веществах покрепче… Разумеется, о соблюдении санитарных норм и речи быть не может – нужду справляют в окрестных кустах, в душ не ходят, разносят заразу, сквернословят, тащат со дворов то, что плохо лежит и пугают жителей своим грозным неопрятным видом тёмными вечерами.

Жители окрестных домов и всего квартала, конечно же, возмущены и требуют отселить незванных “соседей” (тем более, что те не стесняются заходить во дворы и облегчаться там. Но власти пока хранят молчание. То ли ждут, пока явление станет массовым – а это не за горами с наступлением тёплых деньков, то ли боятся активистов всевозможных движений “за равенство, против богачей”.

Сами бомжи поясняют, что квартиры сегодня дороги, а тут мы живём бесплатно, помогаем друг другу, хорошо проводим время. Плевать на обычных жителей, которых грязь, вонь, наркомания и алкоголизм, ссоры, клопы, вши и прочая живность уже достали.

Заметим, что есть в Монреале есть приюты, финансируемые благотворительными обществами и муниципальными властями, в которых те же бездомные не чураются ночевать в холодное время года, где их кормят, укладывают спать на чистые простыни, лечат, выдают чистую одежду. Но с наступлением лета просыпается чувство свободы и желание подгадить более благоустроенным горожанам.

Мы далеки от мысли всех бомжей награждать позорными эпититами – как правило, это люди душевнобольные, многие опустились из-за наркозависимости. Но остальные-то жители чем виноваты?

Районные власти поясняют, что выделяют специальные команды уборщиков, которые занимаются очисткой территории после ухода бомбжей (точнее, после их миграции на новое место, когда воровать с балконов и дворов в облюбованном месте больше нечего). За чей счёт идёт очистка? Странный вопрос, конечно. И кому спасибо надо сказать за то, что тараканы и клопы поселились в ближайших домах?

Не пора ли гнать поганой метлой этих “подселенцев”, не давая им устраивать свои лежбища? Все они прекрасно знают адреса приютов. Поэтому – поставил палатку? Её тут же снесли, вещи конфисковали и обещали вернуть в приюте. Но при условии, что никаких незаконных городков-лагерей больше устраивать не станут. Может, так поможет?

И заметим напоследок, что стало заметно больше и нищих, требующих подаяние, вольготно расположившихся у входов на станции метро, на тротуарах многолюдных улиц, у больших магазинов. Совет: – не подавайте милостыню. Все собранные деньги уйдут на выпивку и на наркотики. Не верите? Зайдите в любой приют для бездомных (найти такие заведения легко) – попробуйте кухню, посмотрите на условия проживания, уточните, как людей кормят. И убедитесь, что жить там можно. Не рай на земле, конечно, но и не “ужас-ужас”. Вспомните о социальных пособиях – да не миллионы долларов, но побираться необходимости нет. Все сборы от добросердечных жителей, подающих милостыню, уйдут на покупку гадости. Поймите, что и вы, подавая этим лицам, способствуете тем самым усугублению их нечастья.