Мэрия Монреаля дала согласие на проведение Фестиваля Гордости и, главное, на парад Гордости

Фестиваль сторонников однополой любви получил добро на проведение от монреальской мэрии. Он состоится при любой погоде. Отмены не будет!

Свершилось! Мэрия Монреаля официально подтвердила, что с 3 по 13 августа в городе пройдёт Фестиваль гордости (Festival Fierté Montréal). Так скромно обозначается комплекс мероприятий, чествующих стремления лиц, склонных к однополой любви.

После прошлогоднего казуса, когда в последнюю минуту Парад сторонников однополой любви был отменён, в этом году Монреаль будет чествовать сторонников этой любви с полным размахом.

В прошлом году все фестивальные мероприятия были резко ограничены, а попытки отдельных лиц устраивать торжества на площадях и улицах, которые не были запланированы, пресекались властями. Парад же был отменён в последний момент, когда власти сочли, что обеспечить безопасность участников не удастся.

В этом же году праздновать будем десять дней, а 11 и 12 августа состоятся торжественные шествия в поддержку лиц “нетрадиционной ориентации” (сегодня говорить о “нетрадиционной” как-то уже и неудобно). Парады пройдут вдоль бульвара René-Lévesque, а 13 августа состится большой концерт, завершающий программу.

В ходе фестиваля концерты, танцы, гуляния, выступления представителей движения пройдут по всему городу, включая эспланаду Олимпийского парка, парк Жан-Драпо, площадку перед монреальским казино, акваторию Старого порта и другие площади.