Мэрия Монреаля дала согласие на проведение Фестиваля Гордости и, главное, на парад Гордости
Свершилось! Мэрия Монреаля официально подтвердила, что с 3 по 13 августа в городе пройдёт Фестиваль гордости (Festival Fierté Montréal). Так скромно обозначается комплекс мероприятий, чествующих стремления лиц, склонных к однополой любви.
После прошлогоднего казуса, когда в последнюю минуту Парад сторонников однополой любви был отменён, в этом году Монреаль будет чествовать сторонников этой любви с полным размахом.
В прошлом году все фестивальные мероприятия были резко ограничены, а попытки отдельных лиц устраивать торжества на площадях и улицах, которые не были запланированы, пресекались властями. Парад же был отменён в последний момент, когда власти сочли, что обеспечить безопасность участников не удастся.
В этом же году праздновать будем десять дней, а 11 и 12 августа состоятся торжественные шествия в поддержку лиц “нетрадиционной ориентации” (сегодня говорить о “нетрадиционной” как-то уже и неудобно). Парады пройдут вдоль бульвара René-Lévesque, а 13 августа состится большой концерт, завершающий программу.
В ходе фестиваля концерты, танцы, гуляния, выступления представителей движения пройдут по всему городу, включая эспланаду Олимпийского парка, парк Жан-Драпо, площадку перед монреальским казино, акваторию Старого порта и другие площади.