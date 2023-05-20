Пять неизвестных проверок при покупке недвижимости

Брокер выполняет серию основных проверок для каждой транзакции. Вот ситуации, в которых особенно важно тщательно все проверить. Небрежная работа может оказаться очень дорогостоящей.

Брокер выполняет серию основных проверок для каждой транзакции. Вот ситуации, в которых особенно важно тщательно все проверить. Небрежная работа может оказаться очень дорогостоящей.

В любом случае ваш брокер должен убедиться, что зонирование соответствует использованию объекта недвижимости. Бывают ситуации, когда эта проверка имеет решающее значение: возможность эксплуатации детского сада, строительство пристройки, пристройка жилья, ограничения из-за кромки воды (зона затопления), преобразование коммерческих помещений в жилые и т. д.

Брокер знает, где проконсультироваться, на сайте муниципалитета. При необходимости он также проконсультируется с отделом городского планирования.

Если у вашего брокера есть какие-либо сомнения относительно использования, которое вы планируете использовать, он внесет в обещание о покупке запись о том, что это зависит от удовлетворительных результатов проверок, которые должны быть выполнены.

По словам Эрика Джоландера, лицензированного брокера по недвижимости Upperbee Immo, для осознанной покупки квартиры в кондоминиуме требуется гораздо больше документов, а иногда и труднее их получить, чем для покупки другого типа.

Помимо самых известных документов, таких как декларация о кондоминиуме и правила владения зданием, а также все их изменения, есть также протоколы годового Общего собрания и совета директоров, а также финансовая отчетность кондоминиума, в идеале за последние три года.. Форма запроса информации в профсоюз совладельцев (DRCOP) позволяет покупателю ответить на соответствующие вопросы о кондоминиуме, такие как неоплаченные сборы за кондоминиум, ожидаемые специальные взносы (например, за капитальный ремонт здания), остаток в Резервном фонде, расходы на аренду и т. д. продолжающиеся судебные разбирательства против профсоюза и т. д.

Эрик Джоландер объяснил мне, что только меньшинство брокеров идут дальше и спрашивают:

Реестр базовой отделки, чтобы убедиться, что строительные материалы и отделка, указанные в списке, соответствуют материалам его подразделения;

Последнее исследование резервного фонда. Изучение этого документа должно позволить вам определить, внесен ли надлежащий взнос в резервный фонд кондоминиума или, наоборот, существует упущенная выгода, которую кондоминиум должен будет восполнить;

Список претензий за последние несколько лет, чтобы дать вам представление о качестве строительства и управления кондоминиумом. Важно проверить, были ли какие-либо серьезные претензии, такие как наводнения, пожары или структурные проблемы, и понять, как с ними обращались.

Общая площадь жилых помещений, рассчитанная архитектором, включает нежилые части, такие как часть стен, опорные колонны или вентиляционные, водопроводные или электрические шахты. Именно эту меру застройщики используют для продажи кондоминиумов потенциальным клиентам.

Впоследствии застройщик предоставит вам письменное уведомление, в котором будет указана ваша чистая площадь. Ваш брокер проверит, все ли соответствует тому, что было обещано при продаже.

В случае перепродажи этой квартиры в кондоминиуме брокер должен убедиться, что в описи указана чистая площадь, указанная в кадастровом плане земельного кадастра.

Брокерская деятельность в сфере коммерческой недвижимости – это обширная и разнообразная область практики. Существует несколько типов зданий: промышленные, торговые, офисные, жилые дома на пять и более квартир и т. д.

Брокер будет, среди прочего, запрашивать договоры аренды и счета-фактуры на операционные расходы. Стоимость недвижимости зависит от чистой прибыли, и правильный расчет этой чистой прибыли имеет первостепенное значение.

Ваш брокер также проинформирует вас о том, что облагается налогом, разрешено ли использование торгового помещения, требуются ли экологические испытания и т. д.

Договор коммерческой аренды может содержать от 10 до 100 страниц. В большинстве случаев ваш брокер порекомендует вам, чтобы юрист проверил эти договоры аренды.

В районе, который не обслуживается водопроводом или канализацией, покупатель должен быть особенно осторожен. Мы должны проверить, соответствуют ли септические системы. Муниципалитеты редко подтверждают эту информацию. Часто они ограничиваются информированием вас о наличии факта нарушения или жалобы в досье.

Ваш брокер запросит у продавца счета за слив и договор или разрешение, связанные с установкой. Особое внимание будет уделено зданиям, в которых были добавлены спальни. Муниципальные правила ограничивают максимально допустимое количество камер в зависимости от типа септика.

Для поверхностной или артезианской скважины ваш брокер порекомендует вам соответствующие анализы воды.

Важно проверить качество воды в озере. Несколько озер не подходят для купания из-за наличия синих водорослей. Еще одна ситуация, влияющая на стоимость жилища, – это озеро, зараженное многоножкой, наносящей ущерб плаванию и судоходству.

Фонд страхования профессиональной ответственности брокерской конторы по недвижимости Квебека (FARCIQ) позволяет клиентам быть защищенными, если они столкнутся с проблемой во время транзакции, будь то ошибка, ошибка или непреднамеренное упущение со стороны брокера или агентства, но также иметь доступ к средствам правовой защиты..

Брокер продавца несет те же обязанности по проверке, что и брокер покупателя. Эти два брокера, обладающие своим опытом и знаниями в этой области, постараются предвидеть неприятные сюрпризы. У хорошего брокера должна быть душа детектива. Он проводит расследование до тех пор, пока не будет удовлетворен тем, что у него под рукой есть вся информация, чтобы вы могли принять обоснованное решение.

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