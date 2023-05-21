Епископы США и Японии призвали G7 содействовать ядерному разоружению

Открытое письмо в преддверии встречи стран G7 в Японии в эти выходные направили участникам саммита четыре католических епископа, чьи епархии имеют отношение к ядерному оружию, призвав их предпринять серьезные шаги в направлении ядерного разоружения.

Открытое письмо в преддверии встречи стран G7 в Японии в эти выходные направили участникам саммита четыре католических епископа, чьи епархии имеют отношение к ядерному оружию, призвав их предпринять серьезные шаги в направлении ядерного разоружения.

«Мы, нижеподписавшиеся духовные лидеры Римско-католической церкви, призываем вас использовать предстоящий саммит Международной группы семи для принятия конкретных шагов на пути к глобальному, поддающемуся проверке ядерному разоружению», — говорится в письме, подписанном двумя американскими и двумя японскими епископами.

Письмо подписали архиепископ Санта-Фе Джон Вестер, архиепископ Сиэтла Поль Этьен, архиепископ Нагасаки Питер Митиаки Накамура и епископ Нагасаки Алексис Мицуру Ширахама.

В письме содержится призыв к лидерам «Большой семерки» объявить и предпринять конкретные шаги по предотвращению новой гонки вооружений, защите от применения ядерного оружия и продвижению ядерного разоружения, а также подтвердить мнение лидеров G20, высказанное в ноябре, о том, что угроза и использование ядерное оружие «недопустимо».

«Мы считаем, что сегодняшняя новая гонка ядерных вооружений более опасна, чем первая гонка вооружений, учитывая множество ядерных игроков и появление нового кибер- и гиперзвукового оружия и искусственного интеллекта», — говорится в письме.

«Мы настоятельно призываем мировых лидеров на саммите G7 показать на своем примере, что международное руководство готово, желает и способно работать с государствами, обладающими и не обладающими ядерным оружием, чтобы ни одна страна или город никогда больше не страдали от ужасов ядерной войны», — заявили епископы.

Католические лидеры также призывают США и Россию начать серьезные переговоры, чтобы возобновить полное выполнение Нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), срок действия которого истекает в начале 2026 года.

Католические лидеры заявили, что саммит является важной возможностью для стран G7 — Франции, США, Великобритании, Германии, Японии, Италии и Канады — предпринять шаги к ядерному разоружению, отметив, что конфликт на Украине является примером почему это необходимо сделать.

Они поддержали мнение премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который сказал, что саммит предоставляет уникальную возможность «углубить дискуссии, чтобы мы могли выступить с решительным призывом к созданию мира, свободного от ядерного оружия», и «продемонстрировать твердую приверженность абсолютному отказу от ядерного оружия». угрозы или применения ядерного оружия».

Каждая епархия имеет отношение к ядерному оружию.

Архиепископия Санта-Фе — это епархия с наибольшими расходами на ядерное оружие в Соединенных Штатах, в ней есть две оружейные лаборатории и крупнейшее в стране хранилище ядерного оружия.

Архиепископия Сиэтла — это епархия в США, развернувшая наибольшее количество стратегических вооружений.

Епархии Хиросима и Нагасаки — единственные две епархии, подвергшиеся атомным атакам — когда США бомбили эти города во время Второй мировой войны.

Напомним, саммит G7 — это ежегодная встреча лидеров стран для обсуждения широкого круга тем. В этом году саммит пройдет 19–21 мая.