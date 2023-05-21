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Новости Первые бабочки были родом из Северной Америки
Бабочка

Первые бабочки были родом из Северной Америки

Виктория Христова Май 21, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Первые бабочки были родом из Северной Америки отключены 20 Просмотров

Учёные из нескольких стран определили, откуда возникли первые бабочки. Они собрали самое большое в мире эволюционное древо этих насекомых, которое охватило все семейства бабочек и 92% родов.

Учёные из нескольких стран определили, откуда возникли первые бабочки. Они собрали самое большое в мире эволюционное древо этих насекомых, которое охватило все семейства бабочек и 92% родов.

Анализ цифровых данных показал, что эволюция бабочек заняла около 100 миллионов лет. Первые из них возникли в центральной и западной частях Северной Америки. Тогда Северная и Южная Америка ещё не соединялись через Панамский перешеек, но бабочкам было не тяжело пересечь пролив между ними.

Из Южной Америки бабочки мигрировали в Африку. Ещё они достигли Индии. Специалисты не исключают, что бабочки жили и в Антарктиде, когда глобальный климат был более тёплым, а оттуда попали в Австралию.

Миграция бабочек в Европу случилась около 45 миллионов лет назад. Причина такого продолжительного промедления пока не известна. Примерно 66 млн лет назад возникли практически все современные семейства бабочек. Каждое семейство специализировалось на конкретном виде растений.

Исследователи установили, что первые бабочки питались бобовыми растениями. Но спустя время они стали потреблять и другие виды растений.

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