Рост цен на жилье может отсрочить переход Банка Канады к снижению ставок.

Признаки восстановления на рынке жилья Канады после годичного спада, так же как ожидается, что повышение стоимости заимствований замедлит рост большей части остальной экономики, могут повысить инфляцию и отсрочить переход центрального банка к снижению процентных ставок, считают аналитики.

Признаки восстановления на рынке жилья Канады после годичного спада, так же как ожидается, что повышение стоимости заимствований замедлит рост большей части остальной экономики, могут повысить инфляцию и отсрочить переход центрального банка к снижению процентных ставок, считают аналитики.

Подъем на рынке жилья произошел после того, как Банк Канады приостановил свою кампанию по повышению процентных ставок в прошлом месяце, оставив базовую ставку на 15-летнем максимуме в 4,50 процента с января.

Кроме того, аналитики говорят, что более высокие затраты по займам до сих пор вызывали меньший финансовый стресс у покупателей жилья, чем они ожидали, поэтому рынку не пришлось приспосабливаться к наплыву предложения от вынужденных продавцов.

Банк Англии рассчитывает на замедление экономического роста, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в два процента. Оживление на рынке жилья может повысить активность и непосредственно способствовать ценовому давлению.

“Банк Канады, в конце концов, вероятно, не будет в восторге, если рынок жилья действительно начнет расти”, – сказал Роберт Кавчич, старший экономист BMO Capital Markets. “С точки зрения стоимости жилья, во второй половине этого года вы начнете наблюдать еще больший рост инфляции”.

Стоимость жилья имеет самый высокий вес в индексе потребительских цен Канады, составляя 30 процентов. Кроме того, цены на жилье, как правило, очень заметны, поэтому их повышение может оказать заметное влияние на инфляционные ожидания, говорят аналитики.

Средняя цена на жилье в районе Большого Торонто, самом густонаселенном столичном регионе Канады, выросла в апреле в месячном исчислении третий месяц подряд, в то время как продажи также выросли. Другие крупные рынки также продемонстрировали рост.

Несмотря на более высокие затраты по займам, уровень просрочки по ипотечным кредитам в Канаде пока остается низким после того, как ипотечные заемщики прошли стресс-тест, показавший, что они могли бы справиться, если бы процентные ставки были на 2 процентных пункта выше ставки по их кредиту.

Кроме того, заемщики с плавающей процентной ставкой были защищены от повышения процентных ставок после того, как кредиторы временно продлили период, в течение которого амортизируется их долг, сохранив их платежи на прежнем уровне.

“Одна из причин, по которой рынок смог так быстро стабилизироваться, заключается в том, что просто нет принудительных продаж”, – сказал Кавчич.

Ситуация может измениться – Королевский банк Канады недавно предупредил о риске того, что просрочки по ипотечным кредитам вырастут более чем на треть в течение следующего года.

Другое беспокойство заключается в том, что стресс в региональном банковском секторе США может перекинуться на Канаду. Подсказки на этот счет могут быть получены из Обзора финансовой системы Банка Англии – ежегодной проверки напряженности в финансовой системе, который должен быть опубликован в четверг.

Но есть также попутные ветры, поддерживающие восстановление, включая дефицит предложения, рекордную иммиграцию и укрепление рынка труда, считают аналитики.

Рост заработной платы может замедлиться в ближайшие месяцы, что поможет снизить инфляцию, но Банк Канады “вряд ли будет спешить снижать процентные ставки, если цены на жилье снова резко вырастут”, – говорится в заметке Стивена Брауна, старшего канадского экономиста Capital Economics.

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