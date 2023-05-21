«Вечные химические вещества» ПФАС были обнаружены в крови канадцев

Пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС), используемые при производстве бытовых химикатов, обнаруживаются в крови канадцев, говорится в новом докладе правительства Канады.

Пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС), используемые при производстве бытовых химикатов, обнаруживаются в крови канадцев, говорится в новом докладе правительства Канады.

Доклад был подготовлен министерствами здравоохранения и окружающей среды Канады. Отмечается, что вредные вещества обнаруживаются по всей Канаде, но особенно высокие уровни веществ обнаружены в северных общинах коренных народов Канады.

Оба ведомства предложили включить ПФАС в список токсичных соединений в соответствии с Канадским законом об охране окружающей среды (CEPA). Предлагаемые изменения должны пройти общественные обсуждения до середины июля.

«Только алмазы должны быть вечными, а не искусственные вещества, которые загрязняют нашу окружающую среду», — написал министр окружающей среды Канады Стивен Гильбо на своей странице в Twitter.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить здоровье и безопасность канадцев и нашу окружающую среду», — поддержал его министр здравоохранения Жан-Ив Дюкло.

В Ассоциации химической промышленности Канады однако высказались против запрета ПФАС. Менеджер по политике Ассоциации Даниэль Моррисон заявила, что ПФАС «способствуют чистой энергии и сокращению выбросов» парниковых газов и предупредила, что альтернатив для них не существует.

Напомним, ПФАС представляют собой органические соединения, в которых водород заменен втором. Они отличаются большой устойчивостью, за что их прозвали «вечными». Ученые установили, что попадая почву эти вещества ускоряют ее разложение и влияют на численность бактерий и грибов.