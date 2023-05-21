Холера угрожает миллиарду человек на планете

Один миллиард человек в 43 странах подвержен риску заболеть холерой, 19 мая сообщает пресс-служба ООН

Один миллиард человек в 43 странах подвержен риску заболеть холерой, 19 мая сообщает пресс-служба ООН. «Это пандемия, убивающая бедных», так обозначил проблему представитель ООН. ООН назвала перспективы мрачными, заявив, что у нее нет ресурсов для борьбы со вспышками, и чем больше времени потребуется, чтобы начать борьбу, тем хуже будет ситуация.

ВОЗ и детское агентство ЮНИСЕФ ООН ищет $640 миллионов на борьбу с инфекционным заболеванием, предупреждая о «холерной катастрофе», если не будут немедленно приняты меры. «По оценкам ВОЗ, миллиарду человек в 43 странах угрожает опасность заболевания холерой», — сказал Генри Грей, менеджер по чрезвычайным ситуациям агентства здравоохранения ООН по глобальному реагированию на холеру.

В этом году о вспышках холеры сообщили 24 страны по сравнению с 15 странами к середине мая прошлого года. Страны, которые обычно не поражаются холерой, страдают от нее, и показатели летальности намного превышают типичный показатель на 100 человек. Грей обвинил в росте числа случаев заболевания бедность, конфликты и изменение климата, а также вызываемые ими перемещения населения, которые лишают людей более безопасных источников пищи и воды и медицинской помощи.

«С увеличением числа стран, затронутых холерой, ресурсы, которые были доступны для профилактики и реагирования, распределяются более тонко», — сказал он на брифинге для СМИ. Джером Пфаффманн Замбруни, глава подразделения ЮНИСЕФ по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения, сказал, что рост числа случаев был «тревожным звонком».

«Пандемия убивает бедных прямо перед нами, и мы точно знаем, как ее остановить, но нам нужно больше поддержки и меньше инерции со стороны мирового сообщества, потому что, если мы не будем действовать сейчас, ситуация станет еще хуже», — сказал он. Хотя холера может убить в течение нескольких часов, ее можно лечить с помощью простой пероральной регидратации и антибиотиков в более тяжелых случаях.

Но многие люди не имеют своевременного доступа к такому лечению. Вспышки можно предотвратить, обеспечив доступ к чистой воде и улучшив эпиднадзор. Но нехватка средств для быстрого реагирования будет стоить жизней, которые можно было бы спасти. В прошлом году было произведено около 36 миллионов доз вакцины против холеры, но она не считается привлекательным продуктом для производителей, поскольку в богатых странах фактически нет рынка сбыта.

В этом году было запрошено более 18 миллионов доз пероральной вакцины против холеры, но было предоставлено только восемь миллионов, что привело к остановке профилактических кампаний. По словам Грей, вместо двух полных доз получателям выдается только одна, «чтобы попытаться раскрутить ее».

Заболеваемость холерой неуклонно снижалась в течение 10 лет, но в 2021 году эта тенденция изменилась на противоположную. Наиболее сильно пострадавшими странами в этом году являются Малави и Мозамбик. Еще девять стран считаются находящимися в остром кризисе — Бурунди, Камерун, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Кения, Сомали, Сирия, Замбия и Зимбабве.