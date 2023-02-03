Канадская порода коров, занимательная история редкой сегодня породы

Эта порода была одной из самых популярных в Канаде в былые времена, сохранилось этих коров мало, всего тысяча, и она уходит в прошлое.

Еше с 17 века берет начало знаменитая в былые времена Канадская порода (раньше её часто называли Квебекской, хотя в последние полвека укоренилось название “канадская”). Она была выращена на основе французских коров, прибывших вместе с первыми поселенцами.

В 1901 году на выставке в Баффало она получила приз “за самая экономичная молочная порода», с тех пор медали посыпались, как из рога изобилия – на каждой американской и европейской выставках.

В былые года каждой квебекской ферме можно было видеть эту замечательную коровку, представительницу самой первой породы, созданной именно в Северной Америке.

Плечом к плечу с первыми французскими колонистами отбивалась эта урождённая квебекчанка (а не пришлая иммигрантка!) от атак ирокезов и старалась выжить в суровые наши зимы…

В полтонны весом, черного, коричневого или рыжеватого цвета, ласковая и нежная, легкая в доении, очень неприхотливая и хорошо переносящяя суровые условия, эта корова стала символом сельского хозяйства страны.

К сожалению, несмотря на очевиднейшие достоинства породы, сегодня молох стандартизации ударил и по нашим славным коровам. Общество потребления производит оборудование, более приспособленное для обслуживания Гольштинской породы, тяжелой и дорогостоящей, неповоротливой молочной машины.

И выносливость канадской породы, её приспособленность к холодам и влажности, тоже уже никому не нужны, коровы всю зиму вальяжно живут в тёплых помещениях.

Сегодня количество голов Квебекской породы снизилось до одной тысячи. И то, три четверти этих коров смешаны с другими, а чистокровных Канадок осталось не более 250. А ведь жирность молока ее 4,24% – выше Гольштинской! А белков – аж 3, 62%!

Федерация производителей «пород, имеющих историческое значение» призывает правительство Квебека принять меры к сохранению породы, но пока безрезультатно, хотя ещё в 1999 году Национальная Ассамблея приняла решение о мерах по защите Канадской коровы (наряду с курами Chantecler и канадской лошадью. К сожалению, канадским коровам эти решения пока не помогли.