Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Общество Животные Несколько слов о канадской породе коров
Vache canadienne
Фото — Изящные представительницы Квебекской породы коров. Фото: Женевьев Кесси.

Несколько слов о канадской породе коров

Megan Jorgensen Фев 3, 2023 Животные, История, Меган Хорхенсен, Новости Оставить комментарий 54 Просмотров

Канадская порода коров, занимательная история редкой сегодня породы

Эта порода была одной из самых популярных в Канаде в былые времена, сохранилось этих коров мало, всего тысяча, и она уходит в прошлое.

Еше с 17 века берет начало знаменитая в былые времена Канадская порода (раньше её часто называли Квебекской, хотя в последние полвека укоренилось название “канадская”). Она была выращена на основе французских коров, прибывших вместе с первыми поселенцами.

В 1901 году на выставке в Баффало она получила приз “за самая экономичная молочная порода», с тех пор медали посыпались, как из рога изобилия – на каждой американской и европейской выставках.

В былые года каждой квебекской ферме можно было видеть эту замечательную коровку, представительницу самой первой породы, созданной именно в Северной Америке.

Плечом к плечу с первыми французскими колонистами отбивалась эта урождённая квебекчанка (а не пришлая иммигрантка!) от атак ирокезов и старалась выжить в суровые наши зимы…

В полтонны весом, черного, коричневого или рыжеватого цвета, ласковая и нежная, легкая в доении, очень неприхотливая и хорошо переносящяя суровые условия, эта корова стала символом сельского хозяйства страны.

К сожалению, несмотря на очевиднейшие достоинства породы, сегодня молох стандартизации ударил и по нашим славным коровам. Общество потребления производит оборудование, более приспособленное для обслуживания Гольштинской породы, тяжелой и дорогостоящей, неповоротливой молочной машины.

И выносливость канадской породы, её приспособленность к холодам и влажности, тоже уже никому не нужны, коровы всю зиму вальяжно живут в тёплых помещениях.

Сегодня количество голов Квебекской породы снизилось до одной тысячи. И то, три четверти этих коров смешаны с другими, а чистокровных Канадок осталось не более 250. А ведь жирность молока ее 4,24% – выше Гольштинской! А белков – аж 3, 62%!

Федерация производителей «пород, имеющих историческое значение» призывает правительство Квебека принять меры к сохранению породы, но пока безрезультатно, хотя ещё в 1999 году Национальная Ассамблея приняла решение о мерах по защите Канадской коровы (наряду с курами Chantecler и канадской лошадью. К сожалению, канадским коровам эти решения пока не помогли.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal