Антарктика, что мы знаем об этом далёком континенте, о влиянии которого на климат говорят всё чаще

Несколько любопытных фактов о самом малоизученном районе планеты, лежащим на самом юге Земли.

Несколько дней назад мы поведали читателям о малоизвестной Арктике и Северном Полярном круге. А сегодня настала очередь Антарктики, самом малоизученном континенте нашей планеты, лежащим за Южным Полярным кругом. Все, конечно, в курсе, что Антарктика, это дом пингвинов и что в Антарктике очень холодно. Но, несмотря на то, что континент открыли двести лет назад, он до сих пор так и не изучен.

Вот несколько любопытных фактов, которые, наверняка (или почти наверняка) вы не слышали или же которые вы успешено подзабыли:

Антарктида — самая большая пустыня на земле. Хотя слово «пустыня» ассоциируется у нас с песками, верблюдами, кактусами и жарой, пустыней считается территория, на который в год выпадает менее 25 сантиметров осадков. Площадь Антарктиды — около 20 миллионов квадратных километров и она в пять раз с лишним больше Сахары и в четыре раза больше Гоби. В Антарктике выпадает менее 20 сантиметров осадков в год, и поэтому она гордо входит в категорию пустынь.

Антарктика держит несколько погодных рекордов. Она самый холодный, самый ветреный, самый сухой и расположенный на самой большой высоте над уровнем моря континент. Самая холодная температура в мире была зарегистрирована на станции Восток в июле 183 года – почти 54 градуса ниже нуля. Самый сильный ветер был зарегистрирован на станции Dumont d’Urville в июле 1972 (более 320 километров в час). Средняя высота над уровнем моря — 2500 метров, тогда как средняя высота, скажем американского континента — примерно 900 метров.

В Антарктиде нет общепринятых временных поясов. Каждая станция, а их примерно полсотни, живёт либо по времени своей страны либо по времени самой близлежащей точки соседних континентов.

В Антарктиде родились 11 детей! Первым стал ребёнок Эмилио Маркос Пальма, родившийся 7 января 1978 года на аргентинской базе Эсперанса. Все дети родились на аргентинской и на чилийской базах. Мамы детишек специально родили детей в Антарктиде, и дела были обставлены торжественно, потому что обе страны претендуют на часть Антаркиды и даже наносят эти «антарктические сектора» континента на карты своих стран, так что рождение детей символически как бы закрепляет права Аргентины и Чили (по меньшей мере, с точки зрения правительств этих стран). Любопытно, что так как все 11 детей выжили, то в Антарктиде официально самая низкая десткая смертность в мире.

В Антарктиде есть озеро, которое никогда не замерзает. Это явление объясняется его солёностью. Оно называется Глубоким озером (Deep lake по-английски). Содержание соли в нём примерно такое же, как в Мёртвом море в Израиле. Это озеро находится на участке континента, который ниже уровня моря примерно на 60 метров.

До наших дней продолжаются споры о том, кто же открыл Антарктику. Бесспорно, первым пересёк Южный Полярный круг капитан Джеймс Кук в 1773, но сам континент он не видел. Так термины «Антарктика» и «Антарктида» в этом случае несколько отличаются. 27 января 1820 года упоминает о земле на горизонте русский мореплаватель, адмирал Фабиан Готлиб фон Беллингсгаузен (сослуживцы звали его Фадеем Фадеевичем, переиначив имя на русский манер, против чего мореплаватель не возражал, и под этим именем вошёл в историю России). Но через 3 дня, 30 января того же 1820 года британский мореплаватель Эдвард Брэнсфилд описал в бортовом журнале высокие горы, покрытые снегом и указал их точные координаты, тогда как Беллингсгаузен координаты не упомянул. Таким образом, спор о первооткрывательстве не утихает, и самым правильным решением стало решение воздать почести всем троим, наверно.

А достиг Южного полюса впервые в истории норвежский исследоваль Роальд Амундсен, команда которого вышла на полюс 14 декабря 1911 года. Всего через пять недель британец Роберт Скотт повторил подвиг Амундесена, но каково же было его разочарование, когда он увидел на полюсе норвежский флаг и остатки лагеря норвежцев. Британцы поняли, что их опередили. Может быть, удар по самолюбию стал одной из причин гибели британской экспедиции на обратном пути.

В Антарктике запрещается размещать вооруженные силы, вводить войска, вооруженные оружием (за исключением легкого оружия), создавать военные базы. Этот запрет подписан десятками стран, но Аргентина и Чили соблюдают его частично. Их исследовательские базы укомплектованы военными, подчиняются министерству обороны и гордо вывешивают флаги ВМС своих стран. Тем не менее, на базах нет оружия (кроме винтовок, которые могут пригодиться для охоты на птиц или же для подачи сигналов).

Изучаем: