KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов, особенно в этот зимний период!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание в видеотеках на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Комедийный сериал «Я “любила” мужа». Премьера!

Видеотека Premier представляет новый комедийный сериал «Я “любила” мужа» со Светланой Ходченковой в главной роли. Ей достаётся персонаж по имени Ксения. Она – обычная домохозяйка, которая узнаёт об измене супруга и во время секса совершенно случайно…убивает его. В попытке избежать наказания и не допустить того, чтобы детей отправили в детдом, героиня прячет тело, а затем завязывает роман со следователем, которому поручили раскрыть дело о пропаже её мужа. Что может пойти не так?

Видеотека Premier радует своих юных зрителей премьерой красочного фильма «Чук и Гек. Большое приключение» с Юлией Снигирь и Владимиром Вдовиченковым в главных ролях. На экране перед вами предстанет новая киноадаптация известного детского рассказа Аркадия Гайдара. Два весёлых брата Чук и Гек вместе со своей заботливой мамой отправляются в Сибирь, чтобы провести грядущий Новый год с отцом-геологом. Захватывающее путешествие к таинственным Синим горам превращается для главных героев в поистине увлекательное и абсолютно непредсказуемое приключение!

Видеотека more.tv – Комедийный сериал «Ивановы-Ивановы». Новый сезон!

Видеотека more.tv приготовила для зрителей новый сезон уморительной комедии от создателей «Кухни» и «Отеля Элеон». В данном случае также не обошлось без отличного актёрского состава. В сериале играют: Сергей Бурунов, Анна Уколова и Михаил Трескуновм. Проект рассказывает удивительную историю двух мальчиков по фамилии Ивановы, которые в 16 лет узнают, что в роддоме их перепутали. Героев ждёт знакомство со своими биологическими родителями, настоящие путаницы и качественный юмор. Ивановы и не подозревают, в насколько разных мирах они росли всё это время!

Видеотека START – Комедийный сериал «Бедные Абрамовичи». Премьера скоро!

Вскоре в видеотеке START будет доступен новый комедийный сериал под названием «Бедные Абрамовичи». В центре внимания оказывается невезучий Боря Абрамович. Всю жизнь его преследуют неудачи: он по уши в долгах, с супругой дела не ладятся, дети и вовсе не уважают отца. Оказывается, всё это – результат давнего проклятия на весь его род. Много лет назад его давний предок Хаим украл и пропил священный свиток Торы, тем самым разгневав Бога. Дух этого предка явился Боре, и теперь герой намерен исправить ситуацию, сняв семейное проклятье. Только сделать это можно, начав жизнь правоверного еврея. И вот тут-то для Бори, любителя свинины по субботам, начнутся серьёзные испытания.

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